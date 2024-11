Mit Nora Turatos 62 Meter langem Wandbild eröffnet die Kunsthalle Wien die neue jährliche Auftragsarbeit im öffentlichen Raum für die Vitrinen des MuseumsQuartier-Gebäudes. Turato verwendet in ihren Arbeiten Sprache als zentrales Material und setzt sich spielerisch mit den Machtstrukturen ihrer gesprochenen und geschriebenen Form auseinander. Dieses neue Werk nutzt die Vitrinen an der südwestlichen Außenwand des Gebäudes, um einen Schrei darzustellen und damit eine der ursprünglichsten und ungehemmtesten Ausdrucksformen in einem sorgfältig konstruierten Wandgemälde zu artikulieren.

5. September 2024 bis 14. September 2025

https://kunsthallewien.at