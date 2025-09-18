Ab 8. Oktober 2025 ist in der Vitrine der Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier ein neues, 62 Meter langes Gemälde von Sophie von Hellermann zu sehen. Dieses großformatige öffentliche Kunstwerk ist das zweite einer neuen Reihe von jährlichen Auftragsarbeiten für die Vitrine, die sich um die südwestliche Wand des Gebäudes der Kunsthalle Wien am Außenbogen des MuseumsQuartiers erstreckt.

Von Hellermanns Gemälde basieren auf vielfältige Weise auf Fiktion und Realität und beziehen sich auf Figuren aus Legenden, Mythen und Fabeln sowie auf Geschichte, Populärkultur und aktuelle Ereignisse. Dieses neue Werk befasst sich mit der Erkenntnistheorie zu Ehren von Oswald Wiener, bei dem Sophie von Hellermann an der Kunstakademie Düsseldorf studierte. So wie das Gemälde das Gebäude umschlingt, entfaltet der Titel Get Your Head Around It eine Geschichte des menschlichen Wissens und Verstehens. Sophie von Hellermann unterstützt die Editionsreihe der Kunsthalle Wien mit 13 einzigartigen Aquarellen.

8. Oktober 2025 bis 29. März 2026

https://kunsthallewien.at