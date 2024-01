Erstmals präsentiert das Kunsthistorische Museum Wien eine Ausstellung zum bedeutenden Barockmaler Rembrandt. Noch nie zuvor konnte in Österreich eine derartige Fülle an internationalen Leihgaben des Meisters bewundert werden. Seine kraftvolle Kunst hinterließ einen nachhaltigen Eindruck auf seinen begnadeten Schüler Samuel van Hoogstraten. Das faszinierende Zusammenspiel zwischen Rembrandt und Hoogstraten wird auf einzigartige Weise zur Schau gestellt: So haben Sie Rembrandt noch nie gesehen.

Entdecken Sie rund sechzig Gemälde und Zeichnungen und tauchen Sie ein in die niederländische Barockmalerei. Freuen Sie sich auf das kulturelle Highlight des Jahres 2024.

Der legendäre Künstler Rembrandt Harmensz. van Rijn und seine Werke werden erstmals aus der Sicht seines bedeutenden Schülers Samuel van Hoogstraten präsentiert, der am Habsburger Hof großen Erfolg erzielte. Rembrandts Schaffen, seine Themen, seine ausgeklügelten Kompositionen und Maltechniken werden von Hoogstraten adaptiert und weiterentwickelt. Im Fokus stehen dabei die eindrucksvolle Wirkung der Farbe und die erstaunlichen illusionistischen Techniken, mit denen Rembrandt und Hoogstraten damals wie heute zu faszinieren vermögen.

Die umfassende Schau wird Sie mit beeindruckenden Gemälden und Zeichnungen in Staunen versetzen. Die Vielfalt der Meisterwerke gibt nicht nur einen Einblick in die niederländische Barockmalerei, sondern beleuchtet auch die gemeinsame Faszination Rembrandts und Hoogstratens für illusionistische Täuschung und virtuelle Realität. Tauchen Sie ein in die Welt von Rembrandt und Hoogstraten, entdecken Sie ihre künstlerischen Innovationen und lassen Sie sich von der Schönheit und Tiefe ihrer Werke verzaubern!

8. Oktober 2024 bis 12. Jänner 2025

www.khm.at