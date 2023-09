Quadrat oder Rose? Kunst oder Design? Weiblich oder männlich? Nutzen oder Besitzen? In der Ausstellung Squares and Roses tummeln sich Formen und Motive in den Räumen des Museums.

Zwischen privater und kommunaler Sammlung, Museum und Wohnzimmer, Leidenschaft und Vernunft ist die Ausstellung eine spielerische Einladung sich zu fragen, wozu die Idee von Gegensätze gut ist und ob wir die Dinge nicht einfach als das nehmen können, was sie sind. Das französische Künstlerpaar Karina Bisch & Nicolas Chardon wurde eingeladen, Werke aus der Sammlung des Kunstmuseum Bochum auszuwählen, um sie mit eigenen Arbeiten in einer Ausstellung zusammenzubringen. Sie entschieden, diese gemeinsam mit Objekten aus ihrer Privatsammlung zu zeigen. Das Ergebnis ist eine Ausstellung voller visueller Zitate und Referenzen, mit vielen schwarzen Quadraten, die nie ganz quadratisch sind, und genähten Blumen, die selbst aus Quadraten bestehen. Der Titel Squares and Roses kann durchaus wörtlich genommen werden, indem er Motive benennt, die in der Ausstellung zu sehen sind. Er erinnert aber auch an die Hardrock-Band Guns and Roses, die zwar in die Jahre gekommen ist, deren Songs aber immer noch zu hören sind – inzwischen oft als Coverversionen. Inspiriert durch die modernistischen Utopien des 20. Jahrhunderts, wonach Leben und Kunst zu einer neuen Welt verschmelzen könnten, fragen Bisch und Chardon, was aus diesen Ideen heute geworden ist.

Warum sind manche Motive wie Quadrate und Rosen allgegenwärtig und was bedeutet es, sie sich anzueignen? Wie viel Leidenschaft steckt in der Vernunft und wie „vernünftig“ ist die Leidenschaft für so etwas wie Kunst?

bis 8. Oktober 2023

