Mit Our House is a very very very fine house zeigt das Kunstmuseum zum 40-jährigen Architekturjubiläum des Neubaus eine ganz besondere Ausstellung. Der außergewöhnliche Bau der renommierten, dänischen Architekten Jørgen Bo & Vilhelm Wohlert wurde 1983 feierlich eröffnet.

Heute prägt er die Wahrnehmung des Museums und gilt als herausragendes Beispiel der Museumsarchitektur. Mit den Planungen des neuen Museumsgebäudes, wurden parallel Anfang der 1980er Jahre Arbeiten für die Kunst am Bau in Auftrag gegeben, wie die Plexiglas-Lichtinstallation der Künstlerin Terry Haass oder das monumentale Wandmosaik des Malers Mogens Andersen im Foyer, das nun zum Jubiläum aufwändig restauriert wird.

Diese 1983 eingeführte Tradition der Kunst am Bau, bzw. der damals so genannten „integrierten Kunst“, wird vom Museumsteam zur Jubiläumsausstellung neu aufgegriffen und lädt 2023 Künstlerinnen und Künstler ein, eigenwillige Arbeiten in Reaktion auf das Gebäude zu realisieren. Für die Ausstellung entwickeln Irene Fernández Arcas, Maximiliane Baumgartner, Mascha Fehse & Valentina Karga, Max Hübener, Alper Kazokoglu, Suchan Kinoshita & Olivier Foulon, Sara Manente, Deborah Robbiano & Sébastien Tripod und Theresa Weber neue Setzungen und ortsspezifische Arbeiten, die Formen des Zusammenkommens in den Mittelpunkt stellen. Die Ausstellung erstreckt sich vom Außenraum, rein ins Foyer, den Seitenflügel über zwei Etagen und in alle Ausstellungsräume des Neubaus.

18. November 2023 bis 28. April 2024

www.kunstmuseumbochum.de