Ein übergroßer Kopf, eine provokante Geste, ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte: Jacques Tilly versteht es, gesellschaftliche Konflikte in eindringliche Bilder zu verwandeln. Seine politischen Motivwagen gehören längst zu den bekanntesten Erscheinungen des Düsseldorfer Karnevals. Mit Humor, handwerklicher Präzision und einer gehörigen Portion Unerschrockenheit bringt er Themen auf die Straße, über die sonst oft nur in Parlamenten, Talkshows und Kommentarspalten gestritten wird. Im Kunstmuseum Bonn rückt nun eine Ausstellung sein Werk und eine grundlegende Frage in den Mittelpunkt: Wie viel Widerspruch verträgt eine Gesellschaft – und wie frei ist die Satire?

Wenn der Karneval politisch wird

Parallel zum Ausstellungsprojekt FREIRÄUME. Zwischen Wandel und Widerstand widmet sich das Kunstmuseum Bonn mit JACQUES TILLY: Wagen und Widerstand der gesellschaftlichen Bedeutung des Karnevals. Denn die närrische Tradition ist weit mehr als ausgelassene Fröhlichkeit. Sie eröffnet einen Raum, in dem Autoritäten ihre Unantastbarkeit verlieren, Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt und gesellschaftliche Missstände mit den Mitteln der Überzeichnung sichtbar gemacht werden.

Tilly nutzt diesen Freiraum konsequent. Seine Großplastiken nehmen politische Machtstrukturen, religiöse Institutionen und gesellschaftliche Konflikte ins Visier. Dabei setzt er auf die unmittelbare Wirkung des Bildes: pointiert, humorvoll und mitunter drastisch. Seine Arbeiten wollen nicht bloß gefallen. Sie provozieren, irritieren und fordern dazu heraus, Position zu beziehen.

Eine Chronik des Widerspruchs

Die Ausstellung führt durch verschiedene Jahrzehnte seines Schaffens. Modelle seiner Motivwagen, Entwurfszeichnungen, Fotografien und Filme geben Einblick in die Entstehung und Wirkung seiner Arbeiten. Von der Zeit der Bonner Republik und des geteilten Deutschlands bis zu aktuellen internationalen Reaktionen wird sichtbar, wie eng Tillys Kunst mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit verbunden ist.

Seine Bilder stoßen auf Begeisterung, lösen Proteste aus und werden zum Gegenstand von Zensurversuchen. Gerade diese unterschiedlichen Reaktionen machen deutlich, welche Wirkung satirische Kunst entfalten kann. Sie überschreitet Grenzen, stellt Selbstverständlichkeiten infrage und legt Widersprüche offen, die im Alltag häufig übersehen werden.

Geboren 1963 in Düsseldorf, studierte Tilly Kommunikationsdesign und prägt seit den 1980er-Jahren den politischen Karneval. International bekannt wurde er durch seine oft spektakulären Motivwagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Seine Arbeiten zeigen, dass eine Karikatur nicht klein sein muss, um eine große Wirkung zu erzielen.

Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit

Die Auseinandersetzung mit den Grenzen der Satire erhält durch die internationalen Reaktionen auf Tillys Werk eine zusätzliche Dimension. Besonders einschneidend ist die Nachricht von seiner Verurteilung durch ein Moskauer Gericht am 2. April 2026 zu achteinhalb Jahren Haft wegen „Verunglimpfung von Staatsorganen“ sowie einem vierjährigen Arbeitsverbot. Der Fall verdeutlicht, welche Konsequenzen politische Kunst unter repressiven Bedingungen haben kann.

Damit reicht die Ausstellung weit über den Karneval hinaus. Sie erzählt von Meinungsfreiheit, künstlerischer Verantwortung und dem Recht, Autoritäten zu kritisieren. Zugleich erinnert sie daran, dass demokratische Freiräume nicht selbstverständlich sind, sondern geschützt und immer wieder neu ausgehandelt werden müssen.

„Wagen und Widerstand” zeigt Jacques Tilly als Künstler, der den Widerspruch zum Prinzip erhebt. Seine Arbeiten machen deutlich, dass Humor und Provokation mehr sein können als Unterhaltung: Sie sind Ausdruck einer offenen Gesellschaft, in der Kritik möglich sein muss – gerade dort, wo sie unbequem wird.

29. November 2026 bis 14. März 2027

www.kunstmuseum-bonn.de