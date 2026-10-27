Ein überfüllter Strand, ein Teller mit überladenem Essen, sonnenverbrannte Urlauber, Souvenirs, Shoppingtempel oder Menschen, die sich für einen kurzen Moment unbeobachtet fühlen: Was andere achtlos übersehen, wird bei Martin Parr zum Bild. Der britische Fotograf besitzt die seltene Fähigkeit, im scheinbar Banalen das Absurde, Komische und manchmal auch Beklemmende unserer Gegenwart sichtbar zu machen. Mit „Parrathon“ widmet das Kunstmuseum Karlsruhe einem der einflussreichsten Dokumentarfotografen unserer Zeit eine umfassende Ausstellung.

Vom 21. November 2026 bis 7. Februar 2027 gibt die Schau mit mehr als 200 Fotografien einen weitreichenden Einblick in Parrs künstlerisches Schaffen. Rund 220 ungerahmte Drucke ergänzen die Präsentation. In insgesamt 14 thematischen Kapiteln entfaltet sich eine Bildwelt, die gleichermaßen unterhält und provoziert. Massentourismus und Konsumkultur gehören ebenso zu seinen Themen wie Luxus, Freizeit, gesellschaftliche Rituale und die vielen kleinen Inszenierungen des Alltags.

Parrs Fotografien sind auf den ersten Blick oft komisch. Ihre grellen Farben, ungewöhnlichen Bildausschnitte und präzise gesetzten Momente verführen zum Schmunzeln. Doch hinter dem Humor steckt ein scharfer gesellschaftlicher Blick. Parr fotografiert nicht aus sicherer Distanz, sondern mitten hinein in jene Situationen, in denen sich menschliches Verhalten besonders deutlich zeigt. Seine Bilder erzählen von unseren Wünschen, Gewohnheiten und Widersprüchen – und nicht zuletzt von unserem Bedürfnis, gesehen zu werden.

Dabei interessiert Parr weniger das Außergewöhnliche als das Alltägliche. Gerade darin liegt die Stärke seiner Fotografie. Der Massentourismus wird bei ihm zum absurden Schauspiel, Konsum zur sozialen Choreografie und Luxus zur Bühne menschlicher Selbstdarstellung. Das vermeintlich Geschmacklose wird nicht einfach vorgeführt, sondern mit einer Mischung aus Faszination, Distanz und Selbstironie betrachtet. Denn wer über Parrs Bilder lacht, erkennt sich darin nicht selten selbst wieder.

Seit Jahrzehnten beobachtet Parr gesellschaftliche Veränderungen mit einer Kamera, die zugleich dokumentiert und kommentiert. Seine Fotografien sind Momentaufnahmen und kulturelle Seismografen: Sie zeigen, wie Menschen ihre Freizeit verbringen, was sie kaufen, wohin sie reisen und welche Vorstellungen von Glück, Status und Zugehörigkeit sie entwickeln. Dabei gelingt es Parr, große gesellschaftliche Themen nicht abstrakt zu behandeln, sondern in einem einzigen, scheinbar nebensächlichen Augenblick sichtbar zu machen.

„Parrathon“ lädt deshalb nicht nur dazu ein, Martin Parrs charakteristische Bildsprache wiederzuentdecken. Die Ausstellung schärft auch den Blick für die Welt vor unserer eigenen Haustür. Für Gesten, Blicke, Körperhaltungen, Dinge und Situationen, die uns vertraut sind und gerade deshalb kaum noch auffallen. Vielleicht liegt genau darin Parrs besondere Qualität: Er bringt uns zum Lachen – und lässt uns im nächsten Moment darüber nachdenken, warum wir eigentlich lachen. Seine Bilder sind bunt, direkt und oft gnadenlos. Vor allem aber sind sie menschlich. Und in dieser Menschlichkeit liegt ihre erstaunliche Aktualität.

Mit „Parrathon“ kommt ein großer Beobachter unserer Gegenwart nach Karlsruhe: pointiert, verspielt, provokant und immer mit einem unbestechlichen Gespür für die kleinen Wahrheiten des Alltags.

21. November 2026 bis 7. Februar 2027

https://kunstmuseum-karlsruhe.de