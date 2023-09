Aus Anlass des 100. Geburtstages von Antoni Tàpies und des 130. Geburtstages von Joan Miró veranstaltet das Kunstmuseum Pablo Picasso Münster eine große Sonderausstellung, in dem die Werke der beiden bedeutendsten katalanischen Künstler des 20. Jahrhunderts in einen spannungsreichen Dialog miteinander treten.

Trotz des großen Altersunterschiedes waren die beiden Künstler, deren Wirken durch zwei berühmte monografische Museen in ihrer Heimatstadt Barcelona gewürdigt wird, eng miteinander befreundet und schöpften Inspiration aus dem künstlerischen Schaffen des anderen.

Im Mittelpunkt der über 100 Exponate umfassenden Ausstellung steht das grafische Werk von Antoni Tàpies und Joan Miró, das im Gesamtwerk der beiden Katalanen einen großen Stellenwert besitzt. Beide Künstler, die nicht nur die nicht-gegenständliche Kunst ablehnten, sondern auch ästhetische Einsprüche gegen das Konzept „Malerei“ als solches artikulierten, fanden im Medium der Druckgrafik zu neuen Ausdrucksformen. In einer abstrakten Bildgrammatik entwickelten beide Künstler einen völlig autarken Grafikstil, der gekennzeichnet ist durch die Darstellung von Strichen, Punkten, Buchstaben und Zeichen und in dem die Unterschiede zwischen Malen, Zeichnen und Schreiben aufgehoben zu sein scheinen. Der Titel der Ausstellung „Welt auf Papier“ ist in diesem Zusammenhang in ambivalenter Hinsicht zu verstehen: Einerseits verweist er auf den konkreten Wirklichkeitsbezug im Schaffen beider Künstler in Form von Gegenständen wie Kleidungsstücken, Holzfundstücken oder auch Zeitungsausschnitten, andererseits thematisiert er den historischen Zeitbezug des Werkes beider Künstler, das eng mit der Geschichte Spaniens, der Opposition gegen das Franco-Regime und der Suche nach der katalanischen Identität verbunden ist.

Im Rahmen dieser Ausstellung trifft die Miró-Sammlung des Kunstmuseum Pablo Picasso Münster auf die Werke Tàpies´ aus der Sammlung Großhaus. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft der spanischen Botschaft und ist Teil der internationalen Feierlichkeiten des unter dem Motto „Tàpies Lives/Living Tàpies“ stehenden Jubiläumsjahres, die von der Fundació Tàpies Barcelona initiiert wurden und an der – neben dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster – zahlreiche europäische Museen wie das Museo Reina Sofia in Madrid oder das BOZAR in Brüssel teilnehmen.

30. September 2023 bis 21. Januar 2024

