Das Kunstmuseum Thun präsentiert in jährlich vier bis fünf Wechselausstellungen vorwiegend zeitgenössische Kunst. Neben thematisch und monografisch ausgerichteten Sonderausstellungen wird pro Jahr eine Sammlungsausstellung eingerichtet, die einen Teil der reichen Bestände unter einem besonderen Blickwinkel präsentiert.

Es ist wenig bekannt, dass der Schweizer Bauhaus-Meister Johannes Itten (1888–1967) nicht nur in der Malerei und Farbenlehre zu den prominenten Protagonisten der Moderne gehört, sondern sich umfassend mit textilen Gestaltungen beschäftigt hat. Im künstlerischen Paarlauf tritt er an der Seite der Bauhaus-Meisterin Gunta Stölzl (1897–1983) auf, die als „Klassikerin der Textilkunst“ in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Beide erkunden auf innovative Weise neue Ornament- und Textilformen, avantgardistische Material- und Textilstrukturen oder den Einsatz der experimentellen Fotografie in der Textilkunst. Von Stölzl und Itten ausgehend, ist mit über 100 Designern auf überraschende Weise ein ganzes Netzwerk an Schweizer Textilkunst neu zu entdecken.

Im Rahmen dieser Ausstellung wird im Projektraum enter die Kabinettausstellung SOPHIE TAEUBER. REFORMERIN DER TEXTILTRADITION gezeigt.

17. August bis 1. Dezember 2024

kunstmuseumthun.ch