2025 steht im Kunstmuseum Waldviertel der Mensch im Mittelpunkt. „Imagine – Bilder vom Menschen“ ist der Übertitel einer vielfältigen Ausstellung, die im Obergeschoß Werke von 32 lehrenden Künstlern der renommierten Universität für Kunst und Design in Klausenburg präsentiert.

Die Künstler – führende Vertreter figurativer Kunst – befassen sich mit dem Menschen in seiner lebensnahen Komplexität, ohne stilisiertes Pathos und einschränkender Ideologie. Die Ausstellung spiegelt das Leben voller alltäglicher Trivialität, scheinbaren Zufälligkeiten, übersehenen Bedeutsamkeiten, Routine und Überraschendem, Widrigkeiten und Schönem, Ernst und Humor, Banalität und Poesie wider. Im Reigen europäischer Kunstuniversitäten ist es die Universität für Kunst und Design in Cluj-Napoca, die in ihrer Lehre den Fokus auf die Darstellung des Menschen legt. Gerade dadurch hat sie sich hohes Ansehen erarbeitet und so manchen ihrer Studierenden den Weg an die Spitze der Weltkunst geebnet.

Bereichert wird die Schau mit ausgewählten Werken der beiden Museumsgründer Heide und Makis Warlamis. Im Erdgeschoss wird ein Auszug aus ihrer jahrzehntelangen Arbeit zum Thema Mensch, von der Urgeschichte bis in die Gegenwart präsentiert.

22. März 2025 bis 11. Januar 2026

daskunstmuseum.at