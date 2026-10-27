Wenn die Leinwand zur Bühne wird, beginnt ein Spiel mit dem Ungewissen. Der belgische Maler François Jacob (*1976) entwirft Bildwelten, in denen sich rätselhafte Figuren, surreale Szenerien und eine eigentümliche Stille zu einer faszinierenden visuellen Dramaturgie verbinden. Mit der Ausstellung François Jacob. Auf der Bühne des Ungefähren widmet das Kunstmuseum Wolfsburg dem Künstler erstmals eine institutionelle Einzelausstellung.

Jacobs Gemälde gleichen Bühnenbildern, auf denen sich menschliche Gestalten in einer Welt zwischen Realität und Traum bewegen. Wie Schauspieler*innen scheinen sie in rätselhaften Choreografien gefangen, inszeniert in einem Licht, das ihre Präsenz ebenso betont wie ihre Fremdheit. Groteske und Unheimlichkeit liegen dabei nahe beieinander. Nichts scheint eindeutig, nichts vollständig erklärbar. Gerade diese Offenheit verleiht den Bildern ihre besondere Spannung und lädt dazu ein, eigene Geschichten und Assoziationen zu entwickeln.

Nach seinem Studium an der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel entwickelte Jacob eine unverwechselbare Bildsprache, die bewusst auf konkrete zeitgenössische Bezüge verzichtet. Seine Figuren erscheinen dadurch losgelöst von einer bestimmten Epoche. Sie sind weniger individuelle Charaktere als vielmehr archetypische Gestalten, deren Identität und Geschlecht häufig im Unbestimmten bleiben. Inmitten karger, monumentaler Landschaften wirken sie zugleich präsent und verloren, selbstbewusst und verletzlich.

Der Mensch ist in diesen Bildräumen nicht das alleinige Maß aller Dinge. Die Natur tritt als übermächtige, beständige Kraft auf, die menschliches Handeln überdauert. Aus diesem Spannungsverhältnis entsteht eine stille existenzielle Dimension: Jacobs Werke erzählen von menschlicher Fragilität, von Orientierungslosigkeit und von der Suche nach einem Platz in einer Welt, die sich eindeutigen Deutungen entzieht.

Bemerkenswert ist auch der Entstehungsprozess seiner Arbeiten. Jacob entwickelt seine Kompositionen zunächst digital am Computer. Form, Licht und Linienführung werden dabei sorgfältig erprobt, bevor die endgültige Umsetzung auf der Leinwand beginnt. Erst im eigentlichen Malprozess entfaltet sich die emotionale Intensität der Bilder. Fein abgestufte Farbtöne, sensible Übergänge und eine präzise Lichtregie verleihen den Szenen ihre atmosphärische Dichte. Auch Jacobs Kohlezeichnungen faszinieren durch ihre subtile Behandlung der Oberfläche: Verwischungen und feine Abstufungen lassen die Linien lebendig erscheinen und verleihen den Figuren eine fragile Präsenz.

Mit rund 80 Gemälden und Zeichnungen auf etwa 400 Quadratmetern eröffnet die Ausstellung einen umfassenden Einblick in Jacobs künstlerisches Schaffen. Das Kunstmuseum Wolfsburg wird damit zum Schauplatz einer Bildwelt, die sich zwischen Inszenierung und Geheimnis, Fremdheit und Vertrautheit bewegt.

21. November 2026 bis 29. März 2027

www.kunstmuseum.de