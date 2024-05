Die Ausstellung „Unverschämte Schönheit“ zeigt rund 150 Fotografien von bekannten und weniger bekannten Fotografinnen und Fotografen aus verschiedenen Gattungen des Fotografischen, vom Porträt bis zum Akt und von der journalistischen Fotografie bis zur modernen Kunstfotografie.

Das verbindendende Sujet alle Fotografien ist der weibliche Körper, der im Zentrum der fast aller ausgewählten Arbeiten steht. Dabei feiert die Erotik der Körper, deren unbearbeitete und natürliche Schönheit ein faszinierendes Comeback, das sich gekonnt von der Allgegenwart kultureller Zeitgeistigkeit abhebt. Alle Fotografien sind Bestandteil der Sammlung Horbach und verweisen nicht nur auf eine der bedeutendsten Sammlungen zur Fotografie in Deutschland, sondern auch auf einen Sammler, der als Kurator vieler Ausstellungen den Blick auf die Fotografiegeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts mitgeprägt hat.

Die Auswahl vereint Porträts, Akte, sozialdokumentarische und inszenierte Fotografien, die allesamt den Blick auf viel nackte Haut eröffnen. Die Künstlerinnen und Künstler stehen mit Ihren Fotografien aber auch für einen dramatischen Wandel in der fotografischen Einstellung, weg vom beobachtenden männlichen Blick aus der Distanz hin zu einer intensivierten, visuellen Teilhabe an der leiblichen Ausdruckskraft des Körpers. So wirkt die korrespondierende Zusammenschau wie ein wunderbares Mosaik der fotografischen Kunst vor dem Hintergrund sozialer, kultureller, politischer, ökonomischer und wissenschaftlicher Umwälzungen in der Abenddämmerung der Moderne. Und weil es so unzeitgemäß erscheint, fällt es umso nachhaltiger aus.

17. August bis 3. November 2024

www.kunstsammlung-jena.de