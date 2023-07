Der Bildhauer Werner Mothes (1909–1930) und seine Zeitgenossen

Viel zu jung starb der 1909 in Zwickau geborene Werner Mothes 1930 im Alter von nur 21 Jahren. Obwohl ein Großteil seiner Arbeiten 1945 bei einem Bombenangriff in Dresden zerstört wurde, befinden sich Werke des Künstlers in Familienbesitz sowie im Zwickauer Museum, das bereits kurz nach seinem Tod dem Künstler mit einer großen Ausstellung gedachte.

Die außergewöhnliche Begabung des jungen Künstlers fiel früh auf. Bereits im Alter von fünf Jahren fertigte er kleine, detaillierte farbige Zeichnungen an. Die Entwicklung vieler Künstlerkollegen zum veristisch Auslotenden oder Überzeichnenden der Neuen Sachlichkeit der späten Weimarer Jahre ist auch bei Mothes zu erahnen. Wohin seine ganz persönliche künstlerische Entwicklung noch hätte führen können, muss leider für alle Zeit offen bleiben.

Die aktuelle Ausstellung zeigt das erhaltene plastische Werk sowie Zeichnungen und Aquarelle von Werner Mothes. Ergänzt werden diese durch Gemälde und Arbeiten auf Papier von Mothes‘ Freunden und Zeitgenossen aus Museumsbestand.

24. Juni bis 10. September 2023

kunstsammlungen-zwickau.de