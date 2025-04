Unter dem Motto Amistad – das spanische Wort für „Freundschaft“ – setzt La Guitarra Erl 2025 mit einem inspirierenden Programm einen musikalischen Brückenschlag zwischen Menschen und Musiken dieser Welt. Renommierte österreichische und internationale Musiker und Künstler feiern die Vielfalt und die verbindende Kraft der Musik in einer Symphonie der Emotionen als Hommage an die Freundschaft.

Eine musikalische Überraschung verspricht der Eröffnungsabend am 14. August, wenn Julia Malischnig & Jule Malischke, jede von ihnen so faszinierend wie beeindruckend, das JM Amistad Project präsentieren. Die beiden namensverwandten Gitarristinnen mit Stimme begeben sich erstmals gemeinsam mit einem hochkarätigen Ensemble auf musikalische Entdeckungsreise. Mit eigenen Songs, World Music, klassischer Musik, poppig-jazzigen Klängen und Stepptanz erschafft das JM Amistad Ensemble ein unvergessliches Konzerterlebnis voller magischer Momente.

Carminho, die große Stimme Portugals, bringt am 15. August mit ihrem Quintett erstmals Fado-Feeling und portugiesisches Lebensgefühl ins Festspielhaus. Kaum eine andere Sängerin verleiht dieser portugiesischen Liedform so viel Kraft, Leidenschaft und Tiefe wie Carminho. Sie ist eine kulturelle Botschafterin Portugals, die die Herzen der Zuhörer erobert und mit eigenen sowie traditionellen Liedern den Fado neu interpretiert. Mit ihrem großartigen Saitenensemble entführt sie das Publikum in eine Welt voller Melancholie und Freude und lässt dabei neben faszinierenden Bühnenvisuals neue Visionen von Amistad entstehen. Das La Guitarra Next Generation-Impulskonzert präsentiert am 16. August im Foyer des Festspielhauses den Nachwuchs mit ausgewählten Preisträgern des Tiroler Landeswettbewerbs Prima La Musica 2025.

Für eine Sensation sorgt im Anschluss daran das Gipfeltreffen der Gipsy-Stars im großen Saal. Erstmals treffen die niederländischen Größen der internationalen Gipsy-Guitar-Szene The Stochelo & Mozes Rosenberg Trio auf den jungen österreichischen Gipsy-Star Diknu Schneeberger. Die Premiere dieser rasanten Gipsy Night lässt ein einzigartiges Event mit neuen musikalischen Freundschaften erwarten.

Mit Amistad und der Kraft der Musik setzt das internationale Gitarrenfestival La Guitarra Erl 2025 ein thematisches Zeichen der Verbundenheit unter den Menschen und führt in bester Freundschaft zusammen, was zusammengehört.

14. bis 16. August 2025

erl.laguitarraesencial.com