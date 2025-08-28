Faust modern inszeniert: „Faust 1+2+3“ im Schlosstheater Neuwied ist ein intensives, dynamisches Theatererlebnis – ein Faust-Trip voller Rausch, Verlangen und purer Energie.

Im kommenden Herbst lädt das Schlosstheater Neuwied zu einer ungewöhnlichen, mitreißenden Auseinandersetzung mit Goethes Faust-Stoff ein: „Faust 1+2+3“, eine intensive Neubearbeitung von Felix Krakau, nimmt das Publikum mit auf einen furiosen Trip durch Emotion und Verstand. Faust, geplagt von existenzieller Sinnkrise, sehnt sich nach Erkenntnis, Liebe und intensivem Gefühl – und schließt einen fatalen Pakt auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Ein Happy End bleibt fraglich – oder ist es doch möglich? Das Stück richtet sich an Zuschauer ab 12 Jahren und verspricht eine radikale, komprimierte, energetische Tour de Force durch das ganze Register menschlicher Sehnsucht.

4. Oktober 2025 bis 1. Februar 2026

