Die Landesgalerie Burgenland, am Franz Schubert-Platz 6 in Eisenstadt, ist ein Schauplatz für moderne und zeitgenössische Kunst in allen Spielarten. Bildende Kunst, Plastik und Skulptur, Installationen und Medienkunst. Wechselnde Ausstellungen – Werkschauen einzelner KünstlerInnen, Themenausstellungen und Kooperationsausstellungen mit anderen, auch internationalen Häusern – tragen zur Vielfalt in der Landesgalerie Burgenland bei.

Hier zwei sehenswerte Ausstellungen aus dem vielfältigen Programm:

Wolfgang A. Horwath. „…die beste aller Welten.”

Der Künstler präsentiert in dieser Ausstellung einen Querschnitt der Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind. Der Titel der Ausstellung verrät bereits, dass diese Arbeiten Reaktionen auf gesellschaftspolitische Phänomene und Auseinandersetzungen mit dem Individuum, dem menschlichen Sein sind.

Die Arbeiten beinhalten weder Anklagen noch Schuldzuweisungen oder Verurteilungen, sondern subtile Kritik mit zeitweise hintergründigem Humor. Im Grunde genommen sind die Bilder Reaktionen auf mediale Botschaften, die an Betrachtende Fragen stellen, die auch nur diese subjektiv und individuell beantworten können.

Die figurativ dominierten Bilder sind oft von abstrakten Fragmenten, Textinformationen und lesbar und unlesbar Geschriebenem überlagert.

Die grafische Arbeitsweise bedingt Mehrschichtigkeiten und strukturelle Überlagerungen, die den Arbeiten Tiefe und Räumlichkeit verleihen – ohne auf Perspektive zurückgreifen zu müssen.

Was weitläufig als Mischtechnik bezeichnet wird, ist hier eine eigenwillige Version von Aufbau und Verdichtung von Farbflächen mit Farbpigmenten und Kreide, die es auch erlaubt, zur weißen Fläche zurückzukehren, wobei immer wieder Strukturen und Spuren erhalten bleiben. Das Kunstwerk entsteht in diesem Wechselspiel von Aufbau und Zerstörung, von Konstruktion und Destruktion – ein Abbild unseres menschlichen Seins.

30. Juni bis 17. September 2023



Hüseyin Isik – „Republik Hüseyin”

„Republik Hüseyin“ ist eine Ausstellung mit verschiedenen Stationen, in der der Künstler Hüseyin ISIK jene Arbeiten zeigt, die er gemacht hat, seit er in Österreich ist. Ob Illustrator, Karikaturist, Fotograf, Performance-Künstler, Maler oder Poet – die Besucher/innen können sich in die Gedankenwelt des kurdischstämmigen österreichischen Ausnahahme-Künstlers einlassen.

Was ist die „Republik Hüseyin“?

Die „Republik Hüseyin“ ist eine Ein-Personen-Republik. Sie hat die Fläche von Hüseyin ISIKs Schuhsohle mit der Größe 43, wohin er tritt, ist der Boden seiner Republik. Für die Republik Hüseyin werden mehrere Nationalhymnen komponiert, die je nach Stimmung ausgesucht und gesungen werden können. Es gibt eine eigene Nationalflagge. Und selbstverständlich gibt es auch eine eigene Verfassung. Hüseyin ISIK ist Präsident und Minister aller Ministerien, er ist der einzige Steuerzahler, er nimmt Steuern ein und setzt sich mit sich selbst darüber auseinander, wofür sie ausgegeben werden sollen.

29. September bis 23. Dezember 2023

https://landesgalerie-burgenland.at