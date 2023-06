Das Landesmuseum Burgenland in Eisenstadt, das über 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte der Region präsentiert, bildet das kulturelle und historische Gedächtnis des Burgenlandes und beschäftigt sich zudem auch mit der hierorts ganz besonders reichhaltigen Flora und Fauna.

Mit der Sonderausstellung „Der Fluss als Grenze – Leben an Leitha & Lafnitz” unternimmt das Landesmuseum Burgenland gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern eine wunderbar inspirierende Reise zu den beiden Flüssen und taucht ein in ihre faszinierende Natur- und Kulturgeschichte.



Beide Wasserstraßen entspringen in den östlichen Ausläufern der Alpen und gehören zum Flusssystem der Donau. In größeren Flussabschnitten bildeten sie bis 1921 die Grenze zu Ungarn – und somit auch zwischen den beiden sogar nach der Leitha benannten Staatsgebieten Cisleithanien (Österreich) und Transleithanien (Ungarn). Heute markieren die geschichtsträchtigen Flüsse die Westgrenze des Burgenlandes zur Steiermark und zu Niederösterreich. Im Osten wiederum mündet die Lafnitz bei Szentgotthárd (St. Gotthard) in die Raab und die Leitha bei Mosonmagyaróvár (Ungarisch Altenburg) in die kleine Donau.

Aufgrund ihrer exponierten Lage stellen Lafnitz und Leitha zum einen wichtige Versorgungswege dar, andererseits wurde die Energie des Wassers jahrhundertelang genutzt. Um Naturkatastrophen wie etwa Überschwemmungen zu vermeiden und gleichzeitig die Flüsse wirtschaftlich dienbar zu machen, errichteten die Anwohner Dämme, Schleusen, Wehre und Kanäle. Mit Brücken und Furten an günstig gelegenen Orten wurde zudem die Gründung von Siedlungen gefördert, die sich in weiterer Folge oft zu wichtigen Grenz- und Mautstellen entwickelten.

Die bemerkenswerte Ausstellung beschäftigt sich auch mit den bedeutenden Ökosystemen der beiden Flüsse. Sie waren durch Eingriffe der Menschen immer wieder gestört worden. Dies führte dazu, dass in den letzten Jahrzehnten in bestimmten Abschnitten von Leitha und Lafnitz Renaturierungsprojekte und Naturschutzprojekte vorangetrieben wurden – diese Bereiche dienen heute nicht nur als Naherholungsgebiete, sondern gelten auch als international richtungsweisende Destinationen für Naturtourismus

3. März bis 12. November 2023

Dauerausstellung: Tradition und Brauchtum

Vom Leben, Arbeiten und Feiern

Die Dauerausstellung befasst sich mit diesen und noch vielen weiteren Fragen zum alltäglichen Leben in der Zeit von etwa 1800 bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Bevölkerung war bäuerlich geprägt, die Arbeitsabläufe vom Rhythmus der Jahreszeiten bestimmt. Neben der Landwirtschaft spielte das Handwerk eine bedeutende Rolle, ob als Broterwerb oder zur Herstellung des Eigenbedarfs. Der zeitliche Bogen wird gespannt von der Geburt über die Kindheit und das Erwachsenenleben bis zum Sterben. Im Fokus stehen dabei Bräuche und Traditionen, der Glaube, aber auch der Aberglaube.

Der zweite Ausstellungsbereich zeigt Bräuche und Feste im Jahresverlauf: Vieles ist uns heute bekannt, manches kennen nur mehr wenige, und vielleicht erfährt der Besucher auch ganz Neues, was früher üblich war.

