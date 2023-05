Das Landesmuseum Hannover ist nicht der einzige Ausstellungsort, der sich in diesem Jahr ganz der Geschwindigkeit widmet. In einer einzigartigen Kooperation haben sich erstmals drei herausragende und überregional beachtete, aber zugleich grundverschiedene Museen in Niedersachsen zusammengetan, um dieses besondere Thema in all seinen Facetten zu beleuchten: neben dem größten niedersächsische Landesmuseum in Hannover sind auch die weltweit größte Privatsammlung zeitgenössischer Kunst im Kunstmuseum Schloss Derneburg und das größte Oldtimermuseum Europas, der PS.SPEICHER in Einbeck mit von der Partie. Sie liegen aufgereiht entlang der A7, der zentralen Nordsüdachse Deutschlands. Ebenso verbindet sie das Leinetal, das zu Ausflügen einlädt.

Das Landesmuseum Hannover nimmt sich des Themas aus natur- und kulturhistorischer Sicht an, das Kunstmuseum Derneburg zeigt, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler Geschwindigkeit sehen und der PS.SPEICHER Einbeck, mit der größten Oldtimersammlung Europas, zeigt die technischen und sozialen Aspekte von Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsrausch.

Landesmuseum Hannover

Höher – schneller – weiter: Seit jeher strebt der Mensch danach, die Grenzen der Geschwindigkeit zu überwinden. Dabei hilft ihm sein Erfindergeist. Dank tierischer Unterstützung und mechanischer Finesse kann er sein Tempo immer weiter steigern. So triumphiert er trotz körperlichem Nachteil bei der Jagd, im sportlichen Wettkampf oder in kriegerischen Auseinandersetzungen.

Dank seiner vielfältigen Sammlung kann das Landesmuseum Hannover dieses menschliche Streben nach Geschwindigkeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Archäologische Funde und ethnologische Objekte belegen den menschlichen Einfallsreichtum – quer durch Zeit, Raum und verschiedenste Kulturen. Gemälde bannen bahnbrechende Neuerungen und ihre Auswirkungen auf unsere Welt in Öl.

Und die Naturkunde hält nicht nur die Vorbilder bereit, an denen die menschlichen Innovationen sich orientieren – sie zeigt auch einige beeindruckende Gegenbeispiele, die deutlich machen, dass Schnelligkeit nicht immer die beste Überlebensstrategie ist.

www.landesmuseum-hannover.de

Kunstmuseum Schloss Derneburg

Das Kunstmuseum Schloss Derneburg zeigt Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in einem einzigartigen historischen Ambiente und ist ein Sitz der Hall Art Foundation. Rund dreißig Jahre lang war Schloss Derneburg Wohnsitz und Atelier des Künstlers Georg Baselitz, bevor es in eines der größten öffentlichen Museen für zeitgenössische Kunst in Europa in Privatbesitz umgewandelt wurde.

Die Interpretation von „Tempo” als eine Studie über Geschwindigkeit, mit der sich etwas bewegt oder funktioniert, hat faszinierende Auswirkungen auf Design, Transport, Handel, Technologie, Krieg und Information. Zeitgenössische Künstler:innen haben sich auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Medien mit diesen Themen auseinandergesetzt. Die Teilnahme des Kunstmuseums Schloss Derneburg an der Ausstellung „Tempo. Tempo! Tempo?” wird das Konzept der „Geschwindigkeit” durch mehrere thematische Linsen erforschen und vollständig aus der Sammlung Hall stammen. In der umgebauten Kornkammer an der Domäne werden rund 60 Werke von 35 internationalen Künstler:innen aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie und neue Medien gezeigt.

www.hallartfoundation.org

PS.SPEICHER in Einbeck

Mit seinen rund 2.500 Exponaten gilt der PS.SPEICHER in Einbeck als die größte zugängliche Oldtimersammlung Europas. In einem historischen Kornspeicher sowie vier angeschlossenen Schaudepots im Stadtgebiet werden Motorräder, Automobile, Klein- und Kleinstwagen, Lastkraftwagen sowie Lanz-Bulldogs und Landmaschinen gezeigt. Die Sonderausstellung beleuchtet drei unterschiedliche Themenbereiche: Zunächst wird das technische Bemühen um Schnelligkeit in Abwägung mit Laufstabilität, Komfort und Sicherheit dargestellt.

Dieser Themenbereich erklärt den Besucher:innen, wie hoch das (individuelle) Tempo vor der Industrialisierung war. Im Themenbereich »Rausch der Geschwindigkeit« ist u.a. der älteste, für zu schnelles Fahren erteilte Strafzettel der Welt zu sehen. Dabei werden auch die aktuellen Diskussionen rund um das Thema Tempolimit aufgegriffen und kritisch betrachtet und Informationen über die vermeintlichen Auswirkungen von Geschwindigkeit auf die menschliche Physis gegeben. „Raum und Zeit” beleuchtet das Leben und die technischen Entwicklungen, die von zunehmend hohem Tempo geprägt sind.

www.ps-speicher.de

Ermäßigung im Kunstmuseum Schloss Derneburg und im PS.Speicher:

Mit der Vorlage eines Tickets der anderen Häuser an der Kasse erhalten Sie die gleiche Anzahl ermäßigter Tickets. Gleiches gilt, wenn Sie Tickets aus dem Landesmuseum Hannover in den anderen Häusern vorlegen.

9. Juni 2023 bis 4.Februar 2024