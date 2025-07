Mit „Das schlaue Füchslein“ bringt das Landestheater Detmold ein poetisches und zugleich tiefgründiges Meisterwerk von Leoš Janáček auf die Bühne. In einer facettenreichen Mischung aus Tierfabel, Gesellschaftssatire und Natursymbolik entfaltet sich eine Oper voller Lebenskraft, Melancholie und musikalischer Leichtigkeit – ein berührendes Erlebnis für große und kleine Opernfreundinnen und -freunde.

Eine junge Füchsin wird von einem Förster eingefangen. Auf seinem Hof wächst sie zu einer starken und unabhängigen Füchsin heran, wiegelt die Hühner zur Revolution auf und beißt dem Hahn die Kehle durch. Sie entkommt in die Wildnis, vertreibt den Dachs aus seiner Höhle, heiratet den Fuchs, setzt eine unüberschaubare Anzahl an Nachkommen in die Welt und wird schließlich vom Wilderer erschossen.

Eine Füchsin führt den Menschen vor, was es heißt zu leben: Hinter den scheinbar naiven Vorgängen der Oper stecken große Gedanken zur (Un-)Vergänglichkeit und zum ewigen Kreislauf von Natur und Leben, die Janáček 1924 mit fast 70 Jahren in eine Partitur goss. Kein anderes seiner Werke ist so von Humor und Natürlichkeit durchdrungen wie dieses. Man hört Insekten schwirren, Hühner gackern und den Frosch quaken – das ganze Waldleben ist in Musik gesetzt. Janáčeks freche wie melancholische, aus der mährischen Volksmusik gewachsene Musik hält uns den Spiegel vor: Wie gehen wir mit der Natur um? Wie wollen wir miteinander leben? Eine Oper für Jung und Alt.

Premiere 5. Dezember 2025

weitere Aufführungen: 7., 10., 11., 19. und 26. Dezember 2025, 14., 28. und 31. Januar, 1. und 7. Februar, 18. und 21. März 2026

www.landestheater-detmold.de