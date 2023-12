Das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner spielen in der Jubiläumssaison alle Sinfonien des Genius Loci.

Bruckner ist dem Orchester im Namen eingeschrieben, das Ereignis eines Konzerts ist jedes Mal eine neue klingende Spurensuche, die immer im Jetzt stattfindet. Erwarten Sie bei diesen Konzerten in Wien und Linz nicht nur die Romantische, sondern auch Anton Bruckner selbst. Der begnadete Regisseur, Puppendesigner und Puppenspieler Nikolaus Habjan macht es möglich. So wird Anton Bruckner gemeinsam mit Habjan, dem Bruckner Orchester Linz und Markus Poschner Einblicke in seine Sinfonienwelt geben, die Sie sonst nirgendwo auf der Welt erfahren können. Es wird ein Ereignis, dessen können Sie sich sicher sein!

Programm:

Anton Bruckner (1824–1896): Sinfonie Nr 4. Es-Dur „Romantische” WAB 104 (1878–80)

14. Januar 2024

www.landestheater-linz.at