Vom 24. August bis 14. September 2025 verwandelt sich die Lausitz erneut in eine Bühne für hochkarätige Kunst und Kultur: Das Lausitz Festival geht in seine sechste Saison und präsentiert ein Programm, das regional verwurzelt und international ausgerichtet ist. 31 Veranstaltungen – darunter zahlreiche Uraufführungen und exklusive Produktionen – bringen Musik, Theater, Literatur und Tanz an außergewöhnliche Orte in Südbrandenburg und Ostsachsen.

Das diesjährige Leitmotiv „unsbewusst“ widmet sich dem kollektiven Bewusstsein, der Macht des Unausgesprochenen und der Idee des „Wir“. Künstlerisch interpretiert wird dieser Gedanke in mutigen und innovativen Projekten: In der Brikettfabrik Louise feiert etwa Michael Sturmingers „Sonettfabrik“ Premiere – ein Schauspiel auf Basis von Shakespeares Sonetten. Im Besucherbergwerk F60 wird mit „Müller & Müller“ ein poetisches Beziehungsdrama auf der größten Abraumförderbrücke der Welt inszeniert.

Auch musikalisch bietet das Festival Highlights: Zum 90. Geburtstag von Arvo Pärt wird ein feierliches Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz veranstaltet – live übertragen von ARTE Concert. Jazz trifft auf chinesische Kunqu-Oper im Projekt „Gravitations“, und Ute Lemper verneigt sich im Abschlusskonzert in Bautzen mit einem Liederabend vor Kurt Weill.

Literaturfreunde dürfen sich auf szenische Lesungen von Werken u.a. von Juli Zeh, Sofia Andruchowytsch und Thomas Mann freuen. Ergänzt wird das Programm durch Ausstellungen, Diskussionsformate wie das „Lausitz Labor“ und die europäische Erstaufführung des Tanzstücks „HERE“ von Andrew Schneider.

Mit Veranstaltungen an Orten wie alten Kirchen, stillgelegten Industrieanlagen, Schlössern und Freiluftbühnen ist das Lausitz Festival nicht nur kulturell, sondern auch atmosphärisch ein Erlebnis – zwischen Vergangenheit und Zukunft, Kunst und Alltag, Ost und West.

24. August bis 14. September 2025

www.lausitz-festival.eu