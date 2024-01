Die Leica Galerie München präsentiert ikonische Werke der international renommierten Fotografin.

Nomi Baumgartl (*1950) zählt zu den vielseitigsten Fotografinnen in Deutschland. Sie war auf der ganzen Welt unterwegs, fotografierte berührende Reportagen, porträtierte prominente Zeitgenossen, war erfolgreiche Mode- und Werbefotografin. Die Leica Galerie München zeigt bislang unveröffentlichte und legendäre Modefotografien Baumgartls, die ein bildgewaltiges Zeugnis der „Ära Supermodels“ ablegen und die Blütezeit der modischen 1990er Jahre dokumentieren. Vor gut 30 Jahren war Baumgartl hautnah dabei, als Kreationen von Designikonen wie Jil Sander und Yohji Yamamoto auf den Laufstegen von Paris, Tokio und Mailand Modegeschichte schrieben.

Unter dem Titel „ETERNAL ICONS“ widmet sie der Ära „Supermodels“ nun eine eigene Ausstellung. Es ist eine sensible Reise in die Modewelt zu Beginn der 1990-er Jahre und eine berührende Erweiterung ihrer bestehenden Fotokunst-Edition „UNSEEN ICONS“ (2022). Die ausgestellten Positionen – vorwiegend mit einer Leica M6 aufgenommen – sind eine Dokumentation dieser besonderen Zeit und ein Manifest für den Zeitgeist dieser Jahre. Baumgartl schuf mit ihren intimen Einblicken eine Hommage an die größten Modekünstler der Welt und lässt die Models – darunter Ikonen wie Tatjana Patitz, Christy Turlington und Barlegende und Model für große Modelabels Charles Schuhmann – Teil eines großen Ganzen werden.

Bei den Objekten handelt es sich vorwiegend um bislang unveröffentlichte Werke in Form von Schwarzweiß- und Farbfotografieren, die allesamt analog fotografiert wurden. Zu sehen sind exklusive Backstage-Momente. Sie zeigen rein menschliche Momentaufnahmen zwischen Rastlosigkeit, Euphorie, Erschöpfung und Sehnsucht. Dabei veranschaulichen sie die Ambivalenz jener Ära der „Supermodels“.

„ETERNAL ICONS“ ist eine eindrucksvolle und emotionale Hommage an die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter der Fotografin. Wie ein persönliches Tagebuch zitieren die Werke bislang wenig bekannte emotionale Ebenen der Supermodels jener Tage und dokumentieren bis heute anhaltende Freundschaften. Der Ausstellungtitel ist eine Reminiszenz an die im Januar 2023 verstorbene Tatjana Patitz, mit der Baumgartl eine außergewöhnliche Freundschaft verband, eine gemeinsame Herzensverbindung zur Natur.

26. Januar bis 20. April 2024

https://leica-camera.com