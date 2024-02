Umgeben von einem der schönsten Gärten Frankfurts beheimatet das Liebieghaus eine hochkarätige Sammlung von rund 3.000 Skulpturen aus der Zeit vom Alten Ägypten bis zum Klassizismus. Das auf Bildhauerei spezialisierte Haus zählt zu den international bedeutendsten Skulpturenmuseen.

Das Liebieghaus, zentral am Museumsufer in Frankfurt am Main gelegen, zählt mit über 3.000 Werken auf rund 1.600 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu den international wichtigsten Skulpturenmuseen. Die Sammlung vereinigt herausragende Skulpturen vom alten Ägypten bis zum Klassizismus: Mit Werken der ägyptischen, griechischen und römischen Antike, des Mittelalters und der Renaissance, des Manierismus, des Barock und Rokoko, des Klassizismus sowie Ostasiens bietet sie in ihrer Vielfalt einen fundierten Überblick über 5.000 Jahre Geschichte der Bildhauerei.

Zu den zahlreichen Meisterwerken der Sammlung zählen unter anderem die marmorne Athena-Skulptur (ca. 450 v. Chr.) nach dem Vorbild von Myron, die Sandsteinfigur Muttergottes (um 1520) von Tilman Riemenschneider und der von Andrea della Robbia um 1500 geschaffene Terrakottaaltar. In den vergangenen Jahren zog das Liebieghaus mit umfangreichen Ausstellungs- und Forschungsprojekten wie „Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur“ (2008/2009), „Jean-Antoine Houdon: Die sinnliche Skulptur“ (2009/2010) oder „Niclaus Gerhaert. Der Bildhauer des Mittelalters“ (2012) großes Publikumsinteresse auf sich und überzeugte die Fachwelt mit seinen Publikationen und wissenschaftlichen Vorhaben.

Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen der Skulpturensammlung wurde im Jahr 2009 die Dauerausstellung des Liebieghauses völlig neu präsentiert. Im Zuge dieser umfassenden Infrastrukturmaßnahme wurden ein neues, übergreifendes Farb- sowie ein innovatives Lichtkonzept eingeführt. Seither ist auch das prachtvolle Dachgeschoss der Villa für die Öffentlichkeit zugänglich. Die mit aufwendigen Wandvertäfelungen als atmosphärische Studioli eingerichteten Räume laden zur Entdeckung des Reichtums der deutschen Gründerzeit ein. Das ebenfalls neu eingerichtete Schaudepot ermöglicht durch seine Objektzusammenstellungen ungewöhnliche Vergleiche: Hier werden Werke in unterschiedlichsten Formaten und Materialien aus allen Sammlungsbereichen ausgestellt, die bislang nur selten oder lange Zeit nicht zu sehen waren.

Die Ausstellungen und Sammlungspräsentationen der Liebieghaus Skulpturensammlung werden von einem vielseitigen Veranstaltungs- und Vermittlungsangebot für Kinder und Jugendliche wie für Erwachsene, Familien und Senioren flankiert. Mit seinen zahlreichen Projekten wie dem KinderKunstKlub oder der Sommerakademie erreicht das Liebieghaus unterschiedlichste Besuchergruppen und vermittelt mit zielgruppenspezifisch gestalteten Angeboten wie „Art after work“, „Kunstkolleg“ oder „Kunst und Religion“ umfassend und spannend vertiefende Inhalte zu den Ausstellungen und Sammlungsbereichen. In Ferienkursen, Atelierworkshops und -kursen können Kinder und Jugendliche die Grundtechniken der Bildhauerei kennenlernen. Die regelmäßig angebotenen Vorträge von Kunstexperten zu ausgewählten Themenaspekten der Sonderausstellungen und zu Meisterwerken der Sammlung bieten fundierte Hintergründe und vielfältige Einblicke.

www.liebieghaus.de