Manchmal sind es die kleinsten Bilder, die die größten Geschichten erzählen. In der neuen Ausstellung des Liechtensteinischen PostMuseums wird genau diese Kunst gefeiert – die Kunst, auf wenigen Quadratzentimetern ganze Welten entstehen zu lassen. Unter dem Titel „Das Glück des Sehens. Josef Segers Briefmarkenkunst“ widmet sich das Museum einem Künstler, der mit feinem Gespür, handwerklicher Präzision und poetischer Bildsprache das visuelle Gedächtnis Liechtensteins über Jahrzehnte geprägt hat.

Der aus Vaduz stammende Maler und Grafiker Josef Seger (1908–1998) zählt zu den bedeutendsten Briefmarkengestaltern des Landes. Zwischen 1945 und 1977 schuf er 69 Entwürfe, die das Bild Liechtensteins in der Welt mitprägten – kleine Kunstwerke, die sowohl ästhetisch als auch erzählerisch von bleibendem Wert sind. Seine Themenvielfalt reicht von festlichen Weihnachtsmotiven über Tier- und Sportdarstellungen bis hin zu fein komponierten Porträts des Fürstenhauses. Dabei gelingt Seger stets das Kunststück, Tradition und Zeitgeist miteinander zu verbinden – mit einer Klarheit und Leichtigkeit, die seinen Arbeiten bis heute ihre besondere Anziehungskraft verleiht.

Die Ausstellung zeigt nicht nur diese ikonischen Markenentwürfe, sondern öffnet auch den Blick auf das bislang Unbekannte: rund 30 unveröffentlichte Skizzen, Tierstudien und Landschaftsaquarelle, die den Schaffensprozess des Künstlers nachvollziehbar machen. Sie dokumentieren seine Leidenschaft für das Beobachten, sein Interesse am Detail und seine tiefe Verbundenheit mit der Natur und Kultur seiner Heimat.

„Das Glück des Sehens“ ist mehr als eine Retrospektive – es ist eine Einladung, das Kleine groß zu sehen und die Kunst des genauen Hinschauens neu zu entdecken. So wird das Liechtensteinische PostMuseum zu einem Ort der stillen Poesie, an dem Geschichte, Gestaltung und Emotion in filigraner Balance zusammentreffen.

29. Oktober 2025 bis 22. März 2026

www.landesmuseum.li