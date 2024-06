Ein Geheimtipp für Liebhaber von Gitarrenmusik! Die Topstars der internationalen Gitarrenszene geben sich alljährlich an den Liechtensteiner Gitarrentage ligita während einer Woche die Ehre. Jedes Jahr findet Anfang Juli im Liechtensteiner Unterland das kleine aber hochkarätige Festival mit Konzerten, Kursen, Worskhops und Ausstellungen rund um die Gitarre statt. Die Liechtensteiner Gitarrentage ligita sind heute einer der wichtigsten Events für Gitarre in Europa. Musik, Kultur, Qualitätsinhalte und freundschaftlicher Austausch von Kunst, Wissen und Information sind das motivierende Ziel und Motto. Hier eine Auswahl des diesjährigen Festivalprogramms:

Volterra-Project-Trio

Das Volterra Project Trio interpretiert die Trioliteratur für Gitarre neu und lässt sich dabei vom europäischen Impressionismus, mediterranen Volksmelodien und Filmmusik inspirieren. Die drei Protagonisten Antigoni Goni (Griechenland), Luca Isolani (Italien) und Maarten Vandenbemden (Belgien) fanden am Königlichen Konservatorium in Brüssel zueinander, wo Antigoni Goni seit 2004 die Gitarrenprofessur innehat. Gemeinsam gestalten die drei auch das Gitarrenfestival in Volterra, das alljährlich seit 2007 unter der Leitung seiner Gründerin Antigoni Goni stattfindet und viele Gitarristen aus der ganzen Welt in seinen Bann zieht.

6. Juli 2024

Alvaro Pierri

Alvaro Pierri gilt international als eine der faszinierendsten Persönlichkeiten in der Welt der Gitarre. Die Presse rühmt „seine meisterhaft durchdachten Interpretationen“, die „atemberaubenden Phrasierungen“, seine „überwältigende, brillante Technik“ und „das schier unerschöpfliche Klangfarbenspektrum, das er der Gitarre zu entlocken vermag“. Der aus Uruguay stammende Künstler ist regelmäßig zu Gast in den großen Konzerthäusern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens und wird von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert.

8. Juli 2024

Duo Odelia

Die ligita Studio Live Session ist ein einzigartiges Erlebnis in den Little Big Beat Studios. Dieses Konzert wird gleichzeitig in Bild und Ton aufgezeichnet. Im Ticketpreis inbegriffen sind Getränke vor, während und nach dem Konzert sowie Verpflegung während der Pause. Marie Sans und Alice Letort gewannen den ersten Preis beim 2. internationalen ligita „Gitarre Plus 1“ Wettbewerb 2023. Die Französinnen lernten sich 2018 während ihres Studiums in Basel bei Pablo Márquez kennen. Mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft für romantische Kammermusik bauten sie ihr Duo-Repertoire unter der kundigen Führung von Peter Croton aus. Das Duo spielt auf historischen Gitarren von François Roudhloff, die einen bezaubernd zarten und tiefen Klang haben und die Musik des 19. Jahrhunderts aus den Salons in Paris, Wien und London authentisch zum Leben erwecken.

9. Juli 2024

Finale 12. Internationaler Ligita Gitarrenwettbewerb

Im Finale des internationalen ligita Gitarrenwettbewerbs treffen nach zwei Vorrunden die besten Sologitarristen aufeinander. Die Nachwuchstalente präsentieren ihr Können vor einer fünfköpfigen internationalen Jury und dem anwesenden Publikum. Internationale Gitarrenwettbewerbe im Rahmen der ligita haben eine bewährte Tradition. Gewinner dieser Nachwuchswettbewerbe finden sich weltweit auf Konzertbühnen.

12. Juli 2024

Abschlusskonzert der Ligita

Traditionell gehört der letzte Konzertabend der Festivalwoche den Kursteilnehmern. Sie reisen aus weiten Teilen Europas und Asiens an, um während dieser Woche Kurse und Workshops bei renommierten Gitarrenmeistern zu besuchen. Gleichzeitig lernen sie Liechtenstein als Land kennen. Das Abschlusskonzert wird von Solisten und Ensembles gestaltet. Klassik und Volksmusik sind wie immer vertreten. Zudem formieren sich die Kursteilnehmer zu einem großen Gitarrenorchester.

13. Juli 2024

