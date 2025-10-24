Ein Heimspiel der Kunstgeschichte: Die Ausstellung „Willkommen zu Hause! – Altenburger Ankäufe des Lindenau-Museums nach 1945“ erzählt vom Wiederfinden und Bewahren – ein spannender Blick auf die Kunstszene der Region und ihre Sammlerinnen und Sammler.

Vom 24. Oktober 2025 bis zum 11. Januar 2026 gewährt das Lindenau-Museum Altenburg Einblicke in eine wenig bekannte aber bedeutende Seite seiner Sammlungsgeschichte: Die Erwerbungen aus Altenburg und Umgebung nach 1945. Unter dem Motto „Willkommen zu Hause!“ präsentiert die Ausstellung Künstler und Werkekäufer, die abseits der großen Kunstzentren tätig waren, und zeigt, wie Werke von regionaler Bedeutung ihren Weg ins Museum fanden.

Dank des Engagements von Persönlichkeiten wie Hanns-Conon von der Gabelentz erreichten in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als fünfzig Kunstwerke aus Altenburg das Haus – darunter Gemälde und Grafiken von Alfred Ahner, Erich Fraaß, Walter Leistikow und Käthe Rocco. Hinter diesen Erwerbungen verbergen sich Geschichten von Sammlerleidenschaft, Fabrikantenschätzen und vergessenen Malerinnen, die nun erstmals im Fokus stehen.

Die Ausstellung erinnert daran, dass Kunst nicht allein im Metropolenbetrieb entsteht – sondern auch in kleinen Städten, getragen von Menschen, Gemeinschaft und dem Wunsch, Kultur zu bewahren. Ein Besuch lohnt sich für alle, die Kunstgeschichte nicht nur als „große Namen“, sondern als lebendiges Netz von Orten, Begegnungen und Erbstücken erleben möchten.

24. Oktober 2025 bis 11. Januar 2026

lindenau-museum.de