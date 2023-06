Die Begegnung mit Franz Liszt erfolgt in der Ausstellung auf einer sehr persönlichen, intimen Ebene. Neben Liszts familiären Hintergrund und seiner Herkunft aus Raiding wird hier seine Zeit als „Wunderkind“ in Wien und Paris beleuchtet. Einblick bekommt man auch in die glühende Religiosität seiner Jugend, in seine beiden wichtigen Frauenbeziehungen zu Marie d’Agoult und Carolyne zu Sayn-Wittgenstein und seinen Lebensabend als Abbé Liszt.

Eine Reproduktion des Taufbeckens aus der Pfarrkirche von Unterfrauenhaid, in dem Liszt getauft wurde, auf dem er selbst gespielt hat, sein Reisealtar und sein Soutane-Kragen sowie persönliche Briefe veranschaulichen Liszts facettenreiche Persönlichkeit.

Im Konzerthaus

im musealen Raum des Konzerthauses erfolgt eine Begegnung mit dem Star und Geschäftsmann Liszt. Marketing, Merchandising und Starkult sind bereits feste Bestandteile des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts. Im Zentrum steht der „Blaue Salon“, jenes Zimmer im Wiener Schottenhof, das Liszt bei seinen Aufenthalten in Wien nutzte und das bis heute eine Schatzkammer an Gedenk- und Kultobjekten darstellt.

„Liszt im Ohr“

lautet die Devise beim Rundgang durch das Liszt-Geburtshaus und das Konzerthaus.

Der Ausstellungsbesuch bietet Ihnen so die Möglichkeit, mehr über die die Person von Franz Liszt, seine Jahre als Wunderkind, sein rastloses Leben als Hexenmeister am Klavier und Frauenschwarm und seine späte Zeit als Abbé begleitet von seiner unvergessliche Musik zu erfahren. Jeder Raum, einzelne Kapitel oder Objekte sind mit einem Kopfhörerzeichen und einer Nummer gekennzeichnet. Durch Eingabe dieser Nummer erfahren Sie Geschichten über den Komponisten und seine Zeit, untermalt von Musikbespielen und ergänzt durch Kuratorentexte oder treffende Zitate.

Tauchen Sie ein in die akustische und optische Welt der Ausstellungsbegleitung, gestalten Sie Ihren Rundgang flexibel und verweilen Sie bei den Objekten länger, die Ihre Aufmerksamkeit besonders gefesselt haben.

14. März bis 10. Dezember 2023

https://liszt-haus.at