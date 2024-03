Der „Literarische Frühling in der Heimat der Brüder Grimm“ geht im kommenden Jahr in seine zwölfte Saison. Wie in den vergangenen Jahren wird an diesen zehn Tagen wieder eine bunte Mischung aus Lesungen, Gesprächen, Lese-Dinnern und sonstigen Präsentationen angeboten. Auch eine literarische Revue ist wieder vorgesehen.

Das Festival wurde 2012 von drei Hotels im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg gegründet, dem Hotel Die Sonne Frankenberg, dem Hotel Schloss Waldeck und dem Romantik Hotel Landhaus Bärenmühle in Ellershausen. Anlass war der 200. Jahrestag der Herausgabe der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, die den Stoff für ihre weltberühmten Erzählungen in Nordhessen gesammelt hatten. Das Festival wird unterstützt von mittlerweile mehr als zwei Dutzend Unternehmen und Institutionen aus der Region Waldeck-Frankenberg, die es damit überhaupt erst möglich machen.

Jahr um Jahr präsentieren die Organisatoren bei bei mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen prominente Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler als Gäste und Mitwirkende. Im Blickpunkt stehen dabei aktuelle deutschsprachige Neuerscheinungen, und zwar literarische und kulturhistorische Werke ebenso wie aktuelle Sachbücher. Regelmäßig sind auch ein Kriminalroman und ein politisches Buch dabei. Die Schirmherrschaft des Festivals haben die Schauspielerin Iris Berben und der Schriftsteller Stephan Thome inne.

19. bis 28. April 2024

www.literarischer-fruehling.de