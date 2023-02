Das Louisiana Museum of Modern Art ist das wohl bedeutendste Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Dänemark.

Es liegt 35 Kilometer nördlich von Kopenhagen in Humlebæk direkt am Ufer des Öresund. Die Museumsgebäude wurden von unterschiedlichen Architekten geplant und liegen auf einem Grundstück in Hanglage am Meer. Alle Gebäude sind direkt miteinander verbunden. Der Park zum Öresund und ein auf der Westseite liegender Garten mit einem See sind Bestandteile des Museums. Skulpturen, Landschaftskunst und gestaltete Natur sind aufeinander abgestimmt.

Die Louisiana-Sammlung umfasst mehr als 3000 Kunstwerke aus der Zeit nach 1945. Viele der Stücke besitzen internationale Bedeutung und sind Hauptwerke der Künstler.

Der Sammlungsbestand konzentriert sich vor allem auf bestimmte künstlerische Gruppen:

• den europäischen Nouveau Réalisme: Yves Klein, Lucio Fontana.

• amerikanische Pop Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg.

• deutsche Kunst der 1980er: Anselm Kiefer, Georg Baselitz.

• Skulpturen des 20. Jahrhunderts: Max Bill, Max Ernst, Joan Miró, Henry Moore; diese befinden sich vor allem im Skulpturenpark.

•Video-Kunst von 1990 bis heute: Bill Viola, Gary Hill, Candice Breitz.

sowie auf Schaffensperioden einzelner Künstler:

• Alberto Giacometti

• Asger Jorn

• David Hockney

Das Museum erwarb auch Werke wichtiger junger Künstler wie Wolfgang Tillmans, Elmgreen und Dragset, Julie Mehretu, Isa Genzken, Doug Aitken und Jonathan Meese.

Regelmäßig stellt das Museum Ausstellungen zu besonderen Themen zusammen,[3] die dann im Museum gezeigt werden und später andernorts präsentiert werden.

www.louisiana.dk