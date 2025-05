Kometenhaft panisch – Likörelle, Udogramme, nackte Akte & vieles mehr. Das ganze Udoversum kommt ins Ruhrgebiet!

Genialer Musiker und talentierter Maler, diese beiden Facetten von Udo Lindenberg ragen aus seinem Multitalent besonders hervor. Nun soll erstmals der bildende Künstler in den Mittelpunkt einer Ausstellung gestellt werden. Seine an der Kontur orientierten Werke, die einen hohen Wiedererkennungswert aufweisen, setzen humorvoll und in ungewöhnlicher Technik seine Menschenfamilie aufs Papier oder die Leinwand. Die Likörelle – ein Verfahren, das er sich hat patentieren lassen – kommen in bunten Farben daher: Bananenlikör für ein dunkles und Eierlikör für ein helles Gelb, Pfefferminzlikör für Grün, Kirschlikör für Rot und Blue Curaçao für Blau.

Udo orientiert sich an der Karikatur, setzt prägend Schrift ins Bild und arbeitet Collagen aus. Die Themenpalette ist weit gefasst, doch steht stets der Mensch im Mittelpunkt, egal ob es um Frieden, den Kampf gegen rechts oder die Liebe geht. Erstmals wird das gesamte Gebäudeensemble der LUDWIGGALERIE einem Künstler gewidmet: Das Kleine Schloss präsentiert dabei exklusiv die Biografie des Ausnahmekünstlers und das anhand seiner musikalischen Werke und Shows. Von den Anfängen als Schlagzeuger in NRW bis zum Nr. 1 Hit Komet, wird das gesamte Udoversum im Ruhrgebiet sichtbar!

ab 29. Juni 2025

www.ludwiggalerie.de