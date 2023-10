Kunst und Kultur jenseits des Hypes, ganz entspannt auf einem Spaziergang, keine langen Schlangen vor ikonischen Bildern, sondern hingehen, erleben, sich an den schönen Dingen freuen. Nicht elitär, sondern geerdet. Durch Museen flanieren, wo man durchatmen und inspiriert und mit neuen Eindrücken und Wissen erfüllt den Kopf frei bekommen kann. Künstler auf der Straße treffen, Ihre Werke überall an den Mauern sehen oder ihre Musik in den Cafés hören.

Große Philharmoniker und Geheimtipps, UNESCO-Welterbe zum Anfassen, alte Festungsmauern und moderne Architektur, Tradition und moderne Energie, Einflüsse aus aller Herren Länder und gleichzeitig ein kulturelles Selbst-Bewusstsein: Das ist Kultur in Luxemburg. Museumsfans kommen in Luxemburg voll auf ihre Kosten. Rund 60 dieser kulturellen Einrichtungen gibt es im Land. Hier die Museen der Museumsmeile:



VILLA VAUBAN – KUNSTMUSEUM DER STADT LUXEMBURG

Die um einen Neubau erweiterte Bürgervilla von 1873 liegt inmitten einer historischen Parkanlage. Die Sammlung umfasst europäische Malerei und Skulptur des 17. bis 19. Jahrhunderts (Niederlande, Frankreich, Italien) sowie Luxemburger Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts. Dauer- und Sonderausstellungen sowie ein abwechslungsreiches Begleitprogramm erwarten die Besucher.

Mit über 100 Gemälden und 14 Skulpturen nimmt die permanente Ausstellung in der Villa Vauban den Besucher mit auf einen Rundgang durch drei Jahrhunderte künstlerischen Schaffens: von den Niederlanden des 17. Jahrhunderts über die Sehnsuchtsorte Italiens bis hin zur französischen Malerei um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Neben Stilen, Kunstepochen und zahlreichen Meisterwerken gibt es Kleinformate und Miniaturen sowie die spektakulären Erwerbungen Jean-Pierre Pescatores, Stifter und Wohltäter der Stadt Luxemburg, anlässlich der Versteigerung der Sammlung des Königs Willem II. der Niederlande 1850 zu entdecken.

https://villavauban.lu/de

CASINO LUXEMBOURG – KUNSTZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST

Als Zentrum für zeitgenössische Kunst widmet sich das Casino Luxembourg ausschließlich dem zeitgenössischen Schaffen und konzentriert sich auf die künstlerische Produktion und nicht auf die Sammlung von Kunstwerken. Im Laufe der Jahre jedoch, haben sich bestimmte Werke, einige davon nahezu unbemerkt, ins Innerste des Gebäudes und drum herum eingeschlichen. Einige sind seither unter mehreren Farbanstrichen verschwunden oder diversen Neugestaltungen zum Opfer gefallen. Andere hatten offensichtlich mehr Glück und sind geblieben, darunter A Wise Thought in a Circle von Nedko Solakov oder La Surface de l’Art von Jacques Charlier. Wieder andere wurden speziell in Auftrag gegeben, um gezeigt zu werden, so wie Zeitgeist: Karl Cobain von Claudia Passeri, Beautiful Steps #10von Lang/Baumann oder auch Zäit Wuert des Künstlerkollektivs LAb[au]. Sie alle sind heutzutage Teil der permanenten „Sammlung“ des Casino Luxembourg.

https://museumsmile.lu/de/musee/casino

LËTZEBUERG CITY MUSEUM

Das Museum ist in einem Ensemble denkmalgeschützter Häuser untergebracht. Die Dauerausstellung „The Luxembourg Story”erzählt die Geschichte der Stadt anhand von Originalobjekten, topografischen Modellen, Multimedia-Stationen und einer App. Auf den oberen Etagen finden regelmäßig Wechselausstellungen statt.

Auf den drei unteren Ebenen des Museums sowie in einem der aktuellen Stadtplanung gewidmeten Raum (insgesamt 2.200 m2) erzählt die Ausstellung die bewegte Geschichte der Stadt Luxemburg, von den Anfängen im 10. Jahrhundert bis heute. Indem sie der historischen Chronologie der Stadtentwicklung folgt, die in vier Perioden und 17 Themen unterteilt wird, stellt die Schau die wichtigsten und markantesten Aspekte einer jeden Epoche in den Vordergrund. Die Ausstellung bietet dem sowohl lokalen wie auch ausländischen Publikum eine kompakte Einführung in die Stadtgeschichte, mit einer entsprechenden Auswahl an Objekten, Filmen und Tondokumenten, Fotos und Multimedia-Anwendungen. Der Bereich „Zukunftsperspektiven“, nahe beim Museumsempfang, widmet sich der Ordnung des städtischen Raumes: ein großes 3D-Modell im Maßstab 1:2.500 sowie ein interaktiver Medientisch erlauben es den Besuchern, sich mit gegenwärtigen und zukünftigen Fragen des Urbanismus vertraut zu machen.

Neben über 500 Originalobjekten weist The Luxembourg Story mehrere interaktive Stationen auf, an denen Informationen vertieft werden können. Multimedia-Animationen der Modelle im Maßstab 1:666, welche die Stadt in historischen Schlüsselmomenten zeigen, bereichern den Rundgang.

https://citymuseum.lu/de

NATIONALMUSÉE UM FËSCHMAART

Das im Herzen der Altstadt gelegene Nationalmusée um Fëschmaart zeigt auf über 6.000 Quadratmeter die nationalen archäologischen, historischen und künstlerischen Sammlungen Luxemburgs. Neu gestaltet und in Form von Themenrundgängen aufbereitet bilden diese eine unverzichtbare kulturelle Attraktion. Unterschiedliche Wechselausstellungen runden das Angebot ab.

Das Museum bietet fünf thematische Rundgänge an:

Prolog – Ein Überblick über die Geschichte des Landes und des Museums von 1839 bis heute.

Archäologie – Die Schätze des archäologischen Kulturgutes Luxemburgs, von der Vorgeschichte bis zum Ende des Mittelalters.

Kunsthandwerk und Volkskunst – Von Mansfeld bis Design: Wohnkultur und angewandte Kunst in Luxemburg von der Renaissance bis zum 21. Jahrhundert.

Schöne Künste – Die Sammlungen der alten Meister (12.-19. Jahrhundert), der modernen und zeitgenössischen Kunst (20.-21. Jahrhundert)

sowie der luxemburgischen Kunst (17.-21. Jahrhundert).

Münzen und Medaillen –

Die Geld- und Wirtschaftsgeschichte unserer Regionen von der Antike bis zur Gegenwart.

https://museumsmile.lu/de/musee/nationalmusee

NATIONALMUSEUM FÜR NATURGESCHICHTE – ‚NATUR MUSÉE‘

Das Nationalmuseum für Naturgeschichte ist der perfekte Ort für alle, die mehr über die Erde und die Natur erfahren möchten. In zehn Räumen finden Sie sich in verschiedenen Welten wieder. Die Erde und die gestalterische Kraft unseres Planeten, die Geschichte des Lebens: jedes Thema nimmt Sie mit auf eine Reise durch die reiche und vielfältige Natur.

Die Dauerausstellungen spiegeln den aktuellen Stand der naturkundlichen Forschung im Allgemeinen und die Sammlungen des Museums im Besonderen wider und bieten eine globale Perspektive auf aktuelle Themen wie Evolution und biologische Vielfalt. Die neue Gestaltung ermöglicht es, die Vielfalt der Sammlungen besser zu präsentieren und regt zu einem neuen Blick auf die Natur, ihre Geschichte und ihre Erforschung an.

Die Aufgabe des „natur musée” besteht darin, das Umweltbewusstsein zu schärfen und zur Erhaltung des Naturerbes beizutragen. Die Ausstellungen dienen als direkte Schnittstelle zwischen dem Publikum und den Akteuren der wissenschaftlichen Produktion im Museum, wobei die Aufteilung der Themen nur noch sehr frei den wissenschaftlichen Disziplinen folgt.

Die Sammlungen des Nationalmuseums für Naturgeschichte spiegeln mehr als 160 Jahre Geschichte des Instituts und vor allem die Dynamik und das Engagement seiner Kuratoren und ihrer Mitarbeiter wider. Die Entwicklung der Sammlungen lässt sich aus dem Vergleich der verschiedenen, vor mehr als 160 Jahren erstellten Inventare mit dem aktuellen Inhalt der Sammlungen rekonstruieren. Folgende Attribute kennzeichnen die aktuelle Sammlung: regional, wissenschaftlich, kulturell, pädagogisch, ästhetisch und historisch.

www.mnhn.lu/de

MUSÉE DRÄI EECHELEN – FESTUNG, GESCHICHTE, IDENTITÄTEN

Das Musée Dräi Eechelen befindet sich im Reduit des 1732 erbauten Fort Thüngen. Sie können seine außergewöhnlich gut erhaltenen Kasematten entdecken. Die Terrasse bietet einen der schönsten Ausblicke der Stadt Luxemburg. Die Geschichte Luxemburgs und seiner Festung vom späten Mittel alter bis zur Schleifung 1867 ist Thema der Dauerausstellung. Eine Sonderausstellung ab Oktober zeigt den Ausbau der Festung unter den Habsburgern.

Der Rundgang beginnt im Mittelalter mit der Einnahme der Stadt Luxemburg durch die Burgunder 1443 und endet mit dem Bau der Adolf-Brücke 1903. Über 600 zum großen Teil noch nie gezeigte Objekte und Originaldokumente unterstreichen die Vielfalt der Sammlungen. Ein Sonderraum beherbergt eine Auswahl von historischen Fotografien, welche die Festung unmittelbar vor und während der Schleifung dokumentieren. Der historische Museumsbau ist selbst ein wichtiges Element der Dauerausstellung. Mit seinen beeindruckenden unterirdischen Galerien und Minen entspricht er noch zu einem guten Teil dem Originalzustand der letzten Ausbauphase von 1836/37. Im Multimediaraum können zentrale Themen der Dauerausstellung mittels virtueller Animationen und audiovisueller Dokumentationen vertieft werden. Audioguides mit ausführlichen Erklärungen zu einer Vielzahl von Objekten stehen in deutscher, französischer, englischer und luxemburgischer Sprache gratis zur Verfügung. Im Auditorium werden Filme gezeigt und Konferenzen abgehalten, die im Zusammenhang mit den Themen des Museums stehen.

https://m3e.public.lu



MUDAM LUXEMBOURG – DAS ZEITGENÖSSISCHE KUNSTMUSEUM IN LUXEMBOURG

Das Mudam Luxemburg wurde im Jahr 2006 in einem eigens hierfür von dem renommierten chinesisch-amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei konzipierten Gebäude im Park Dräi Eechelen eröffnet. Mit seiner Sammlung, seinen Ausstellungen, seinem Programm und seinen Partnerschaften verfolgt das Mudam das Ziel, die bedeutendste Kunst unserer Zeit zu sammeln, zu präsentieren, und diese dem größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen.

Inhaltlich wie konzeptuell konsequent international, umfasst die Mudam Sammlung beinahe 700 Werke aller Medien von Künstlern aus Luxemburg und der ganzen Welt. Dabei besteht ein kleiner Teil der Sammlung aus Mode- und Designobjekten. Über 54 Werke in der Sammlung waren Auftragsarbeiten für das Mudam und entstanden unter Berücksichtigung seiner spezifischen architektonischen Gegebenheiten. Eckdaten für den Sammlungsaufbau waren die ersten Erwerbungen in den 1990er-Jahren, die Gründung des Museums 1998 und seine Eröffnung 2006. Wenngleich die 1960er-Jahre als historischer Bezugspunkt für die Gegenwartskunst gelten, datiert die Mehrzahl der Werke in der Sammlung aus den Jahren 1989 bis heute. Eine Ausnahme bildet das Möbelensemble für das Paimio-Sanatorium, welches zwischen 1931 und 1933 von dem Architekten Alvar Aalto entworfen und 2002 durch das Mudam erworben wurde.

www.mudam.com/de