Zwei der prägendsten Künstler der Moderne treffen in einer außergewöhnlichen Ausstellung erstmals direkt aufeinander: Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster präsentiert mit „Kirchner. Picasso“ eine spannende Gegenüberstellung zweier Meister, die das frühe 20. Jahrhundert künstlerisch entscheidend mitgeprägt haben – jeder auf seine Weise, aber mit erstaunlichen Parallelen.

Vom rauschenden Leben der Großstadt über die Intimität des Ateliers bis hin zur Stille der Berge: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso Zeitzeugen einer neuen Epoche und erzählen in ihren Werken von Aufbruch, Krisen und Leidenschaft. Die Ausstellung „Kirchner. Picasso“ im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster widmet sich erstmals umfassend diesen zwei einzigartigen Künstlern und ihren überraschenden Parallelen. Obwohl sie sich nie persönlich begegneten, näherten sie sich in ihren Bildwelten und Stilen an. 100 Werke aus bedeutenden europäischen Museen zeigen Gemeinsamkeiten und Gegensätze von zwei der wichtigsten Künstler der Moderne.

Die Schau lädt dazu ein, die stilistische Nähe, thematische Überschneidungen und individuellen Handschriften von Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso neu zu entdecken.

26. September 2025 bis 18. Januar 2026

www.lwl-museum-kunst-kultur.de