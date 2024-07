Das 21. Jahrhundert steht noch immer für Zukunft – besonders im Design.

Neue gesellschaftliche Herausforderungen und innovative Formen der Arbeitsorganisation haben sich auf die Gestaltung von Dingen ebenso ausgewirkt wie neuartige Produktionstechniken, Vermarktungsmöglichkeiten und Distributionswege. 100 ausgewählte Objekte – Möbel, Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik und Accessoires sowie Design für Personal Care, Gesundheit und Mobilität – stehen in der MAK Ausstellung für die Vielfalt und Innovationskraft des österreichischen Produktdesigns in den Jahren 2000 bis 2025. Sie sind Role-Models für Gestaltungsqualität im Hinblick auf Funktionalität, technologische Neuerung, Ressourcenschonung und Ergonomie, aber auch für Witz, Charisma und den emotionalen Gehalt von Produkten. Dabei wartet durchaus Überraschendes und Spannendes in vertrauten Gegenständen.

Die Ausstellung AUT NOW findet als Projekt des MAK im Rahmen der Vienna Design Week 2024 statt.

18. September 2024 bis 18. Mai 2025

www.mak.at