Vom 5. bis 8. Juni 2025 verwandelt das MareMusikFestival Cuxhaven in eine Bühne für außergewöhnliche Musikerlebnisse. Die vierte Ausgabe bietet ein buntes Programm mit Harfe, Alphorn, Swing, Akkordeon und einem Musikabenteuer für Kinder. Neu dabei: das historische Fort Kugelbake als eindrucksvoller Spielort. Zu den Highlights zählen Auftritte der Harfenistin Marion Ravot, des Kammerorchesters der Deutschen Oper Berlin sowie des Akkordeonstars Martynas Levickis.

„Als Kind Cuxhavens war es mein Wunsch, meiner Heimatstadt etwas zurückzugeben. Das MareMusikFestival ist ein kulturelles Brückenbauen – zwischen Generationen, zwischen Vergangenheit und Zukunft“, beschreibt der künstlerische Leiter Mathias Christian Kosel die Vision des Festivals. Das Festival startet am 5. Juni 2025, um 17 Uhr mit einem feierlichen Auftakt auf dem Kaemmererplatz. Baul Muluy Pipes & Drums, die größte Dudelsack-Formation Norddeutschlands, läuten die Pfingstwoche mit einem Open-Air-Konzert ein – ein Gänsehautmoment garantiert!

Am Abend entführt die gefeierte Harfenistin Marion Ravot ihr Publikum mit ihrem Programm Voyages in die musikalischen Welten von Paris, New York und Berlin. Begleitet von einer poetischen Lesung von Maël Le Frêne wird das Schloss Ritzebüttel zur Bühne eines einzigartigen Kunstgenusses.

Auch für die jüngsten Festivalgäste gibt es am 6. Juni 2025, ein Highlight: Der Zauberdrache Mo begeistert mit einer interaktiven Geschichte und macht die Trompete zum Star des Tages. Am Abend erwartet die Besucher im Fort Kugelbake eine außergewöhnliche Kombination: Die Alphornbläser von alphorn absolut berlin bieten das Entree für die herausragende Solo – Violinistin Anna Matz und das Kammerorchester der Deutschen Oper Berlin, die Vivaldis Vier Jahreszeiten in einer atemberaubenden Interpretation darbieten. Ein besonderer Höhepunkt des MareMusikFestivals 2025 ist die Nutzung des geschichtsträchtigen Fort Kugelbake als Veranstaltungsort im Rahmen dieses Festivals.

Kurdirektor Olaf Raffel zeigt sich begeistert von der neuen Spielstätte: „Das Fort Kugelbake ist ein Ort voller Geschichte und Atmosphäre. Mit seiner beeindruckenden Akustik bietet es ideale Voraussetzungen, um außergewöhnliche Musikerlebnisse zu schaffen. Ich freue mich, dass wir diesen geschichtsträchtigen Ort in das MareMusikFestival einbinden und mit einem Spitzenorchester wie dem Kammerorchester der Deutschen Oper Berlin verbinden können. Das wird ein unvergesslicher Abend!“

Der 7. Juni 2025, bringt ein ganzes Feuerwerk an Musik. Am Mittag verwandeln die Bläser von Cuxland Brass die Promenade in Duhnen in eine Konzertbühne. Am Abend begeistert das neu gegründete MareMusikFestival Orchestra mit einem Festkonzert, das von Bach bis Beatles alles bietet, was das Herz begehrt.

Der 8. Juni 2025, beginnt schwungvoll mit einem Jazzfrühstück auf der Außenbühne der Kugelbake-Halle. Die Bellevue Swing-Band sorgt mit Klassikern von Gershwin und Ellington für beste Stimmung. Den krönenden Abschluss des MareMusikFestivals 2025 bildet am 8. Juni 2025, ein ganz besonderer Künstler: Der litauische Akkordeonvirtuose Martynas Levickis verzaubert das Publikum um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche.

Martynas Levickis gilt weltweit als Pionier seines Instruments und hat es geschafft, das Akkordeon aus seiner klassischen Nische zu befreien und auf die großen Bühnen der Welt zu bringen. Mit seinem technischen Können, seiner emotionalen Tiefe und seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz begeistert er sowohl Liebhaber klassischer Musik als auch Fans moderner Interpretationen.

Sein Repertoire umfasst Werke von Bach, Vivaldi und Mozart, aber auch zeitgenössische Stücke sowie Bearbeitungen von Pop- und Filmmusik. Für das MareMusikFestival hat Levickis ein Programm zusammengestellt, das die Vielseitigkeit seines Instruments eindrucksvoll zeigt. „Martynas Levickis ist nicht nur ein Musiker, er ist ein Geschichtenerzähler. Mit jedem Ton nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise voller Leidenschaft, Melancholie und Euphorie“, sagt Festivalleiter Mathias Christian Kosel über den Künstler.

www.mare-musik-festival.de