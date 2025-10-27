Ein Mythos wird lebendig: Die immersive Ausstellung „Die Legende der Titanic“ in der Wiener Marx Halle entführt Besucher*innen in die faszinierende Welt des berühmtesten Schiffs der Geschichte – ein Erlebnis zwischen Technik, Tragödie und menschlichen Schicksalen.

Mehr als ein Jahrhundert nach ihrem Untergang zieht die Titanic Menschen auf der ganzen Welt weiterhin in ihren Bann. In der Marx Halle Wien wird ihre Geschichte nun auf spektakuläre Weise neu erzählt – als immersives Gesamterlebnis, das Geschichte, Emotion und Innovation miteinander verschmelzen lässt.

In großflächigen Projektionen, eindrucksvollen Licht- und Soundinstallationen sowie interaktiven Erlebnisräumen wird die Reise des legendären Ozeandampfers von seiner Entstehung bis zu seinem tragischen Ende erfahrbar. Besucher*innen betreten originalgetreu rekonstruierte Räume – darunter die Prunkstiege der Ersten Klasse, das Café Parisien oder die Maschinenräume – und tauchen in die Atmosphäre jener Nacht im April 1912 ein, die zur Legende wurde.

Die Ausstellung stellt aber nicht nur die Katastrophe ins Zentrum, sondern auch die Menschen, die sie erlebten: Ingenieure, die an das Fortschrittsversprechen glaubten, wohlhabende Passagiere auf der Suche nach Luxus, Auswanderer voller Hoffnung auf ein neues Leben. Durch filmische Inszenierungen, Tagebuchzitate, Hologramme und Sounddesign entstehen eindrucksvolle Porträts dieser Schicksale – von der Euphorie beim Auslaufen bis zur eisigen Stille im Nordatlantik.

Besondere Aufmerksamkeit erhält das Orchester, das bis zuletzt spielte – ein Sinnbild für menschliche Würde und Hingabe inmitten der Katastrophe. Originalmusik, detailgetreue Kostüme und bewegende Projektionen lassen diese Szene zu einem emotionalen Höhepunkt werden.

Ein Erlebnis für Geschichtsinteressierte, Technikbegeisterte und alle, die die Faszination dieses Schiffes spüren möchten – eindrucksvoll, berührend und unvergesslich.

1. Oktober 2025 bis 6. Januar 2026

titanic-immersiv.com