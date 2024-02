Ernst Scheidegger (Rorschach, 1923–Zürich, 2016) gehört zu den bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts

Als vielseitige und vielschichtige Persönlichkeit war der Schweizer Künstler auch Maler, Grafiker und Regisseur sowie in späteren Jahren Galerist und Verleger. Als Fotoreporter und Mitarbeiter der angesehenen Agentur Magnum gehörte Scheidegger zum engen Kreis der Pariser Kunst-Avantgarde und machte sich international mit seinen Porträts von Künstlerinnen und Künstlern einen Namen – wie etwa mit den ikonischen Aufnahmen von seinem langjährigen Freund Alberto Giacometti. Anlässlich seines 100. Geburtstags widmet das MASI Lugano diesem facettenreichen Künstler – in Zusammenarbeit mit mehreren Kulturinstitutionen – eine umfangreiche Ausstellung.

Mit zwei Werkgruppen dokumentiert das Ausstellungsprojekt Scheideggers fotografisches Schaffen: Eine Sektion präsentiert zumeist unveröffentlichte Jugendaufnahmen aus dem Zeitraum 1945 bis 1955, eine andere die berühmten Porträts von Kunstschaffenden, die als Auftragsarbeiten in den 1950er Jahren entstanden sind. In diesem zweiten Ausstellungsbereich treten Scheideggers fotografische Porträts in einen Dialog mit ausgewählten Arbeiten der abgebildeten Künstlerinnen und Künstler.

Die Ausstellung In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Zürich und der Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, Zürich.

18. Februar bis 21. Juli 2024

