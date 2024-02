Das MASI Lugano widmet dem Schweizer Künstler Shahryar Nashat (Genf, 1975) eine große Ausstellung mit einer beeindruckenden immersiven Installation, die für diesen besonderen Anlass konzipiert worden ist.

Für sein Ausstellungsprojekt im Untergeschoss des MASI gestaltet der Künstler den musealen Raum komplett um. Seine Interventionen betreffen dort den Boden, die Tragpfeiler, das Licht und die Wände. Außerdem zeigt die Ausstellung neue Arbeiten wie ein Video, das auf eine große LED-Wand gezeigt wird und neue Skulpturen.

In seinen Ausstellungen interveniert Nashat gerne in Räumen, um dort kompakte multisensorische Umgebungen zu schaffen und in seine Werke experimentiert er mit unkonventionellen Materialien wie Urethan-Gummi, Harze oder Versiegelungsgel. Mit diesen stark evokativen Materialien verweist Nashat auf biologischen und physischen Eigenschaften des menschlichen Körpers, mit dem er Empfindungen und abstrakte Konzepte wie Intimität, Leidenschaft und Zerbrechlichkeit vermittelt.

17. März bis 11. August 2024

www.masilugano.ch