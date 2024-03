Die Geschichte von Aaltos Designdenken, wo Gebäude und Design in perfekter Harmonie mit der Natur und den Menschen, die sie bewohnen, leben.

In der Vision von Aalto sind Architektur, Kunst und Design untrennbare Bestandteile eines Unikats. Gebäude, die zu Ikonen geworden sind und Architekten auf der ganzen Welt beeinflussen, und Designobjekte, die auch dank der Ausrichtung des Unternehmens auf eine kostengünstige Massenproduktion bei vielen Menschen Einzug gehalten haben und noch heute produziert werden. „Wahre Architektur gibt es nur dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht”, so Alvar Aalto, 1958.

Die Ausstellung präsentiert 11 Projekte, die das Aalto-Studio während seiner gesamten beruflichen Laufbahn realisiert hat, in einer experimentellen Anordnung, die dem Besucher verschiedene Möglichkeiten bietet, die Arbeit des Studios zu verstehen.

14. Dezember 2023 bis 26. Mai 2024

www.maxxi.art