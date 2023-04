Willkommen zurück in Hogwarts! Erleben Sie mit Harry Potter und das verwunschene Kind J.K. Rowlings magisches Universum wie es noch nie möglich war: als fantastisches Theatererlebnis im Mehr! Theater in Hamburg .

Hogwarts liegt jetzt in Hamburg: Die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine gehen da weiter, wo Magie zur Wirklichkeit wird: live auf der Bühne. Neunzehn Jahre sind vergangen, seit Harry Potter und seine Freunde die Welt der Zauberer gerettet haben. Doch die Schlacht ist noch nicht gewonnen: Denn das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet…

Die Geschichte geht weiter

19 Jahre nach den durch die Bücher und Filme bekannt gewordenen Geschehnissen in Hogwarts ist Harry Potter ein 37-jähriger Familienvater von drei Kindern und arbeitet in der Abteilung Strafverfolgung des Zauberei-Ministeriums. Der jüngste Sohn, Albus, tritt bei der Zauberschule Hogwarts in die ehrfürchtigen Fußstapfen seines Vaters, der einst den heroischen Kampf gegen Lord Voldemort gewann. Die einstige Vergangenheit holt Harry Potter stets ein, denn ausgerechnet sein Sohn freundet sich mit dem Sohn seines einstigen Erzfeindes Draco Malfoy an. Mit einer spannenden Wendung der Geschichte stiehlt Albus gegen den Willen Harry Potters einen Zeitumkehrer und lässt die Vergangenheit mit der Gegenwart verschmilzen. Der lang umkämpfte Frieden des Landes ist in Gefahr und das Abenteuer von Harry Potter beginnt weiter mit viel Magie, zahlreichen dunklen Zauberkünsten und letztendlich der Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet.



„Unser Ansporn ist es, mit Harry Potter und das verwunschene Kind ein unvergessliches Erlebnis zu bieten und es für so viele Menschen wie möglich uneingeschränkt erlebbar zu machen. Der Wechsel zu einer einteiligen, kompakten Show macht das möglich. Für unsere Besucher*innen heißt das: optimale Planbarkeit des Theaterbesuchs, ein attraktiver Preis ab 59,90 Euro und mehr Magie pro Minute“, erklärt Maik Klokow, deutscher Produzent des Stücks. „Das internationale Kreativteam hat mit der Neuinszenierung einen großartigen Job gemacht: Die Story bleibt originalgetreu erhalten und überzeugt mit überraschenden Effekten und Magie. Das muss man einfach mit eigenen Augen sehen“, so Klokow. Bereits in New York (USA), Melbourne (Australien) Tokio (Japan) und Toronto (Kanada) wird Harry Potter und das verwunschene Kind mit großem Erfolg in dieser Inszenierung aufgeführt und vom Publikum gefeiert.

5. April bis 1. Oktober 2023



www.harry-potter-theater.de