Zwischen Traum und Trauma, zwischen Körper und Maschine, zwischen Schönheit und Verstörung: Mit „Headless“ widmet das Max Ernst Museum Brühl der britischen Künstlerin Marianna Simnett eine große Einzelausstellung, die den Atem des Surrealismus in die Gegenwart trägt. Simnett, 1986 geboren, gehört zu den radikalsten Stimmen ihrer Generation. Ihre Kunst ist ein Experimentierfeld für Grenzüberschreitungen – zwischen Disziplinen, Identitäten und Zuständen des Bewusstseins.

Die Ausstellung vereint neue Arbeiten mit Schlüsselwerken aus den vergangenen Jahren und entfaltet sich als raumgreifendes, vielschichtiges Geflecht aus Video, KI, Skulptur, Malerei und Klang. Das Museum verwandelt sich in eine labyrinthische Traumlandschaft, in der sich Sinneseindrücke überlagern und vertraute Ordnungen sich auflösen. Simnett konfrontiert die Besucherinnen und Besucher mit einer Welt, in der das Menschliche seine Grenzen verliert – wo Körper fragil werden, Haut zu Membran, Stimme zu Echo, Denken zu Algorithmus.

Der Titel „Headless“ verweist auf Max Ernsts legendären Collageroman La femme 100 têtes (Die hundertköpfige kopflose Frau) von 1929. Ernsts surrealer Kosmos aus Verwandlungen, Doppelbödigkeiten und ironischer Poesie bildet das Fundament, auf dem Simnett ihr eigenes visuelles Vokabular errichtet. Wie einst Ernst kombiniert sie disparate Elemente zu neuen, unheimlichen Zusammenhängen. Ihre Bildwelten sind bevölkert von Mischwesen, künstlichen Körpern, algorithmischen Schatten und mythischen Anspielungen – eine moderne Allegorie auf das Verhältnis von Macht, Kontrolle und Begehren.

In einer eigens für Brühl geschaffenen Serie von Gemälden nimmt Simnett direkten Bezug auf Ernsts Femme 100 têtes. Doch wo Ernst die Collage als Technik der Befreiung nutzte, greift Simnett auf digitale Verfahren und KI-basierte Prozesse zurück. Ihr „kopfloser“ Blick ist ein posthumaner: rational und sinnlich zugleich, analytisch und traumhaft. Sie hinterfragt, was Identität bedeutet, wenn Subjekt und Maschine, Intuition und Algorithmus, Innenwelt und Außenwelt ineinander übergehen.

So wird „Headless“ zu einer Reise durch das Unbewusste der Gegenwart – ein Spiel aus Spiegelungen, Fragmenten und Echos, das die Grenzen von Kunst und Leben, Technik und Emotion, Kontrolle und Auflösung auslotet. Marianna Simnett begegnet dem Erbe des Surrealismus nicht mit nostalgischem Gestus, sondern mit einem radikal zeitgenössischen Blick: Die Vorstellungskraft bleibt das letzte Refugium in einer Welt, die sich zunehmend selbst durchschaut.

Im Max Ernst Museum Brühl, dem Ort, an dem Fantasie und Bewusstsein seit jeher aufeinanderstoßen, fügt sich diese Ausstellung wie selbstverständlich in die Geschichte surrealer Bilderfindung ein. Zwischen den Visionen Max Ernsts und den digitalen Schöpfungen Marianna Simnetts spannt sich ein Jahrhundert künstlerischer Imagination – und mit ihr die ewige Frage nach dem, was hinter der sichtbaren Oberfläche liegt.

31. Januar bis 5. Juli 2026

www.maxernstmuseum.lvr.de