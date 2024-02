Der britische Sänger Cat Stevens ist bis heute ein Phänomen. Unvergessen und weltbekannt sind seine Superhits wie „Wild World“, „Morning Has Broken“ und natürlich „Father And Son“. Er ist eine Ikone der 70er Jahre und viele seiner Songs wie „Peace Train“ sind auch in der Gegenwart noch hochaktuell.

Die Tribute-Show „Wild World – A Tribute to Cat Stevens“ mit Sänger Patrick Snow und seiner Band lässt die Musik dieses Ausnahmekünstlers wieder voll aufleben. Dem jungen Sänger Snow gelingt das Kunststück, das Publikum mit beeindruckender stimmlicher Authentizität und sehr viel musikalischem Gefühl in Bann zu ziehen und 50 Jahre zurückzuversetzen. Es sind magische Momente, die auf der Bühne entstehen.

„Solange ich singe, wurde ich stimmlich immer wieder mit Cat Stevens verglichen“, so Snow. „Und ich liebe seine Songs! Da war es klar, dass ich eine Tribute Show machen muss, um diese wunderschöne Musik gemeinsam mit seinen heute noch so zahlreichen Fans zu feiern!“

Auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Liebhaber der wunderbaren Musik dieses einzigartigen Künstlers und einer besonderen Epoche der Musikgeschichte.

14. April 2024

metropol-theater-bremen.de