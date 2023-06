Historische Gebäude, Parkanlagen und lauschige Weingüter verwandeln sich jeden Sommer in Konzertbühnen für Künstler der nationalen und internationalen Musikszene. Seit mehr als 20 Jahren sind das Mittelrheintal und sein Festival in einem Zusammenspiel von Musik, Genuss und Lebensfreude Anziehungspunkt für Kulturbegeisterte. In der Festivalsaison 2023 stehen „starke Frauen” mit „starken Stimmen” im Fokus – von Soul und Jazz bis hin zu Latin und Swing.

Das MMF startet am 15. Juni mit Musik von Leonard Cohnen bis Burt Bacharach, interpretiert von der großartigen Jocelyn B. Smith in der historischen Gießhalle der Sayner Hütte. Gefolgt von Anna Depenbusch, Deutschlands bekanntester Liedermacherin, und dem Ensemble DIE SCHOENEN mit Filmmusik aus Frankreich (29. und 30. Juni, open-air auf Burg Namedy). Ganz im Sinne des Kultursommermottos „Westwärts“ schaut das Mittelrhein Musik Festival auch auf das Musikland Großbritannien: Iona Fyfe stellt in der Abtei Rommersdorf junge schottische Klänge vor und Izo Fitzroy spielt am Kurfürstlichen Schloss New Soul aus London. Zum Finale gibt es dann einen ganz bekannten Vertreter der britischen Musikszene: Matt Bianco stellt am 25. August auf der Festung Ehrenbreitstein ein neues Album vor mit der für die Band so typischen Mischung aus Latin-Jazz-Pop und natülich auch ihre Top Hits wie „Half a Minute“ oder „Don’t Blame It on That Girl“.

Auch in Bad Salzig und am Kurfürstlichen Schloss kann man im Sommer 2023 Latin Music hören, und zwar am 7. Juli die Band Zuco 103, die seit über 20 Jahren mit brasilianischen Klängen experimentiert und als Pionier des Brazilectro und Tropical Bass gilt oder am 13. Juli bei The New Cool Collective, die vor dem Kurfürstliche Schloss mit einer Mixtur aus Funk, Dance Grooves, Afrobeat und Salsa aufwarten.

Das detaillierte Festivalprogramm finden Sie auf der Homepage des Mittelrhein Musikfestival.

15. Juni bis 25. August 2023

www.mittelrheinmusik.de