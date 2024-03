In der Burgkapelle präsentiert die Künstlerin eine Installation, in der sie die Thematik ihres aktuellen Werkkomplexes, die Biocultural Community, weiterführt. Sie folgt dabei der Theorie der Biokulturellen Diversität, nach der die Vielfalt von Kultur und Natur untrennbar in eins verbunden und als solches schöpferischer Quell des Lebens sind, und tritt der Ausbeutung von Mensch und Ressourcen widerständisch entgegen. Denn alles hängt mit allem zusammen. So auch in der ehemaligen Kapelle, in der sich die Gedankenwelt der Künstlerin über ihre Manifestationen auf der Leinwand des zentralen Gemäldes im Altarraum hinaus in den Raum entwickelt, um dort, konkret, als reale Pflanzen, Blumen und Blüten wie diverse Artefakte, rituelle Objekte, Knochen und andere Gegenstände mit den historischen Darstellungen der barocken Fresken, mit christlichen Legenden und Heiligen sowie mit den Besuchenden in Kommunikation zu treten.

Karin Pliem wurde 1963 in Zell am See geboren. Nach einer Ausbildung in Weberei und textile Skulptur im Atelier Iris Mansard in Biarritz studierte sie in Wien 1983‒87 an der Hochschule für angewandte Kunst Bildhauerei. Zahlreiche Studienreisen führten die Künstlerin von Europa nach Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien bis in den Südpazifischen Raum. Heute lebt und arbeitet sie in Wien und Salzburg. Karin Pliem sammelte auf ihren Reisen Eindrücke der verschiedenen Länder, ihrer Geschichten, Kulturen und Landschaften. In ihren malerischen Werken verbindet sie diese zu überwältigenden, lebendig-überbordenden Bildern verdichteter Kompositionen. In diesen finden sich botanische Elemente, allerlei Kreatürliches sowie kulturelle Versatzstücke und eigene fantastische Erfindungen mit historischen wie persönlichen Erzählungen symbiotisch in einem neuen Kosmos zusammen, um – jenseits geografischer, politischer, kultureller oder religiöser Grenzen – über den Menschen, die Erde und das Leben zu berichten.

7. März bis 19. Mai 2024

https://mmkk.ktn.gv.at