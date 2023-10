Konzerte mitten in den Alpen, eingebettet in ein berückendes Gebirgspanorama, das von mächtigen Dreitausendern geprägt ist: Das berühmte Vorarlberger Montafon ist auch im Sommer 2024 Schauplatz von einer außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe, die schon in den vergangenen Jahren ihr Publikum faszinierte.



Die imposante Kulisse der Montafoner Bergwelt bildet auch den herrlichen Rahmen für die wundervollen Konzerte des renommierten Musikfestivals „Montafoner Resonanzen”, das, kuratiert von Markus Felbermayer, im Sommer 2024 erneut hochkarätige Künstlerinnen und Künstler an ungewöhnlichen Veranstaltungsorten versammelt. Diese faszinierenden Festspiele haben sich den vergangenen Jahren zu einem musikalischen Kleinod entwickelt, das sowohl bei Publikum als auch bei Gastgebern selbst großen Anklang findet. Maßgeblich verantwortlich dafür ist das vielschichtige Programm, das Bläser, Kammermusik und Jazz ebenso umfasst wie Volksmusik, Cross-Over und Orgel (auf engstem Raum finden sich im Montafon 16 Orgeln aus vier Jahrhunderten!). Dieser Fokus auf die unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkte der gesamten Konzertreihe manifestiert sich auch im Wort „Resonanzen”. Doch die Montafoner Resonanzen offerieren noch weitere Besonderheiten, die das Festival so außergewöhnlich machen: Alle Konzerte werden an einzigartigen, der Musik entsprechend authentischen Orten, aufgeführt.



Parallel dazu legen die Festspiele überdies großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern und auf die authentische Umsetzung der Gestaltung. Daher finden die hochklassigen Konzerte in kleinem Rahmen und an besonderen Orten statt, die Teilnehmeranzahl ist also limitiert. Auch bei den Veranstaltungen ohne Eintritt ist ein Ticket ist zwingend erforderlich. All dies ermöglicht wunderbare und unvergessliche Konzerterfahrungen mitten in der berückenden Naturlandschaft der Vorarlberger Alpen.

1. August bis 16. September 2024

montafon.at/montafoner-resonanzen