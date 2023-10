Die schönste und zugleich besinnlichste Zeit des Jahres wird im Montafon zu einem klingenden Erlebnis. Stimmungsvolle Konzerte verzaubern die Weihnachtszeit. Die festliche Vorfreude genießen und in die einzigartige Atmosphäre des verschneiten Montafon eintauchen, dafür ist der Montafoner Winterzauber mit seinem besonderen Charme wie geschaffen. Hier einige Konzert-Tipps!

Konzert mit dem Sonus Brass Ensemble

Mit viel Charme und einer Prise Unbeschwertheit verführen die fünf Vollblutmusiker von Sonus Brass zu berührenden und gemeinschaftlichen Konzerterlebnissen. Dabei setzen die preisgekrönten Musiker aus Vorarlberg keine Repertoire-Grenzen, im Gegenteil: Musikalisch fest verwurzelt, bewegen sie sich gekonnt zwischen barocker bis zeitgemäßer Musik und schlagen interessante Brücken zwischen den unterschiedlichen Genres. Freu Dich auf einen stimmungsvollen Konzertabend auf musikalischem Top-Niveau, „mit Augenzwinkern“ moderiert und fesselnd inszeniert. Textlich wird das Ensemble von Hubert Dragaschnig, vom Kosmostheater, begleitet.

23. Dezember 2023, Pfarr- und Wallfahrtskirche Tschagguns



Charity-Konzert „Zauber der Weihnacht“ mit Markus Wolfahrt

Mit seinem Weihnachtskonzert zeigt sich der Ex-Klostertaler Markus Wohlfahrt von seiner besinnlichen Seite und entführt das Publikum mit seinem Flügelhorn-Projekt „Alpynia-Weihnacht“ in zauberhafte Klangbilder. Dabei geht es um Musik als Schlüssel zu innerer Einkehr. Es geht darum, sich fallen zu lassen und mit geschlossenen Augen zu sehen, was sich in ihrem tiefsten Inneren verbirgt. Natürlich hat der Musiker und Sänger auch das eine oder andere Weihnachtslied im Gepäck. Genauso wie verschiedene Weihnachtsgeschichten oder kleine lustige Anekdoten, die auch in dieser ganz besonderen Zeit passieren können. Special guest Gesangsschülerinnen der Musikschule Montafon

Der gesamte Reinerlös kommt „Geben für Leben” zu Gute.

25. Dezember 2023, Pfarrkirche St. Gallenkirch

Besinnliches Weihnachtskonzert

Gaschurn-Partenen

Mit Martina Gmeinder (Mezzosopran), Klemens Lins (Viola) und Paul Faderny (Klavier), sie spielen Werke von Rutter, Bach, Mozart, Spohr, Brahms und Adam

26. Dezember 2023, Felbermayer Hotel & Alpin Spa Montafon

Konzert mit Round About Jazz

Nicht immer eindeutig zuordenbar. Einmal astreiner Jazz, etwas Bossa Nova und dann wieder smooth und funky. Die 4 Jazzmusiker aus Vorarlberg pflegen den jazzig coolen Ohrwurm.

28.Dezember 2023, Friedhofskirche Vandans

Beswingt ins Neue Jahr mit Stefan Heim und Jakub Lojek

Das erste Mal auf der Bühne im Montafon …

Stefan Heim (Gesang) und Jakub Lojek (Piano). Von „Fly me to the moon“ über „Strangers in the Night“ bis hin zum ewigen Hit „My Way“ geben die beiden Musiker in dieser Swing-Night viele bekannte Hits von Mr. Swing – Frank Sinatra zum Besten. Genießen Sie einen Abend mit unvergesslichen Songs aus der Zeit des „Rat Pack“ der 1960er Jahre.

zu Gunsten der Kirchenrenovierung

30. Dezember 2023, Pfarrkirche St. Gallenkirch

Irish Night mit der Medley Folkband

Das legendäre Ensemble präsentiert zum Jahreswechsel einen bunten Reigen von Liedern und Instrumentals aus Irland, Schottland und England. Das Flair der Britischen Inseln eingefangen in sanften Balladen, schwungvollen Seemannsliedern und wilden Tänzen. Die einsamen Weiten der schottischen Highlands ausgedrückt in mystischen Liedern, die Bodenständigkeit des Blues und Bluegrass – alles wird gekonnt vermischt zu einem eindrücklichen Konzerterlebnis.

2. Jänner 2024, Pfarrkirche St. Anton i. M.

Konzerterlebnis mit Prinz Grizzley

Er spielt Musik aus dem Herzen. Ein Herz, das stark von „Bergen, Wäldern, Sturheit, Herzenswärme, Religiosität und Teil eines sehr einfachen Lebens“ geprägt ist. Prinz Grizzley bedient eine musikalische Mischung aus österreichischer Alpenkultur, ausgedrückt durch die Klänge vom Americana-Genre. Auf seiner musikalischen Reise hat sich der Wälder Sänger und Songwriter mit ganz vielen verschiedenen Wurzeln auseinandergesetzt und diese miteinander verschmelzen lassen. Freu Dich auf ein ganz besonderes Konzerterlebnis.

3. Jänner 2024, Schruns-Tschagguns Kulturbühne



Konzert mit Jazz Time

Die Band „Jazz Time” begeistert das Publikum bei ihren regelmässigen Auftritten in der Region durch überraschende und abwechslungsreiche Konzerte. Traditionelle Jazz Standards, Evergreens, Blues und Bossa Nova werden modern interpretiert und mit reichlich Groove serviert

5. Jänner 2024, Pfarrkirche Gaschurn

