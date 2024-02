Die 58. Ausgabe des Montreux Jazz Festival wird vom 5. bis 20. Juli 2024 außerhalb der Mauern des Kongresszentrums stattfinden. Das Festival, das urbaner denn je sein wird, erfindet sich im Herzen der Stadt Montreux und auf einer noch größeren Fläche entlang der Uferpromenade neu. Dafür wird beim Marktplatz eine Seebühne errichtet, die dem Publikum nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den See und die Region, sondern auch ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bieten wird.

Ein erweiterter Parcours am Quai setzt den Fokus auf den See und verweist mit einem Augenzwinkern auf die Geschichte des Montreux Jazz Festivals (MJF), denn dieses erfindet sich für seine 58. Ausgabe neu. Grund dafür sind die bis 2025 geplanten Arbeiten am Kongresszentrum, welche das Veranstaltungsteam vor eine große Herausforderung stellte. Sie brachte aber auch die Gelegenheit mit sich, das Festival neu zu denken. Die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen – darunter das externe Konzert von Elton John im Stade de la Saussaz im Jahr 2019 sowie der Bau einer Bühne auf dem See im Jahr 2021 – erwiesen sich als äußerst wertvoll, um dieses Projekt erfolgreich umzusetzen.

Viele träumten seit 2021 davon und jetzt passiert es: Das Montreux Jazz Festival wird im nächsten Sommer seine Hauptbühne unterhalb des Marktplatzes auf dem See erstellen. Dank der natürlichen Neigung bietet sich den Zuschauern von dort einen atemberaubenden Blick auf den See inklusive Sonnenuntergang. Die zweite kostenpflichtige Bühne wird ins Casino verlegt. Ein für die Geschichte des Festivals symbolträchtiger Ort, an dem Musik von heute und Morgen präsentiert werden wird. Die Konfiguration des Saals mit Steh- und Sitzplätzen wird an die Atmosphäre früherer Festivalzeiten im Casino erinnern.

Erweiterter Parcours durch das Erbe von Montreux

Zusätzlich zu den beiden kostenpflichtigen Bühnen im Osten der Stadt – die Lake Stage und das Casino – wird das 58. Montreux Jazz Festival sieben kostenlose Bühnen umfassen. Der Verlauf der Uferpromenade wird über eine größere Distanz nach Osten verschoben und beginnt auf Höhe des Fairmont le Montreux Palace und führt von dort bis zum Marktplatz. Zahlreiche Terrassen, Veranstaltungsflächen, Sun Decks, Bars und Essensstände werden das Angebot des Festivals ergänzen.

Die Verankerung des Festivals in der Stadt

Um diese Sonderausgabe des Festivals zu verwirklichen, haben die Verantwortlichen eng mit den Stadtbehörden, der Gemeinde und den lokalen Akteuren zusammengearbeitet. Da sie die Pläne von Anfang an positiv aufnahmen, konnte man der Erweiterung des Festivalgeländes gelassen entgegensehen und in die bestehende Infrastruktur an den Quais harmonisch integrieren.

Man ist sich bewusst, dass durch die neuen Pläne zentrale und bewohnte Bereiche der Stadt miteinbezogen werden. Deshalb wurde bei der Planung der Öffnungszeiten ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, den Komfort der Anwohner sicherzustellen. So werden die Bereiche der Lake Stage und des Casinos nach dem Ende der Konzerte und ab Mitternacht nicht mehr aktiv bespielt. Was die anderen Bereiche der Gratisbühnen betrifft, so werden die Öffnungszeiten der Veranstaltungsorte im Freien gemeinsam mit den zuständigen Behörden verwaltet, wobei darauf geachtet wird, zwischen den Öffnungszeiten unter der Woche und am Wochenende zu unterscheiden.

5. bis 20. Juli 2024

www.montreuxjazzfestival.com