Unter der Leitung des Cellisten Jan Vogler erwartet das Publikum in den 18 Veranstaltungen des Festivals vom 4. bis 20. August 2023 erlesener Kammermusikgenuss vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss und Park Moritzburg.

Zu Gast sind 30 Solisten unterschiedlicher Musikergenerationen, die mitreißende Interpretationen in familiärer Atmosphäre versprechen.So dürfen sich die Besucher u.a. auf ein Wiedersehen mit den langjährigen Festivalkünstlern Mira Wang und Kai Vogler (Violine), Ulrich Eichenauer (Viola), Jan Vogler (Violoncello) sowie gern gesehenen Gästen wie Paul Huang (Violine), Matthew Lipman (Viola), Anneleen Lenaerts (Harfe) oder Andrei Ionita (Violoncello) freuen. Stella Chen (Violine), Sandra Lied Haga und Zlatomir Fung (Violoncello) geben ihr Festivaldebüt. Der 31. Festivaljahrgang steht unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU).

Der dynamische Gründungsgeist der Anfangsjahre ist beim Moritzburg Festival im Zusammentreffen der verschiedenen Generationen bis heute lebendig geblieben. Das zeigt sich unter anderem in der seit 2006 unter der Direktion der Geigerin Mira Wang stehenden Moritzburg Festival Akademie. Aus ca. 400 Bewerbungen wurden in diesem Jahr 42 Musikstudenten aus 16 Nationen für die Akademie ausgewählt, die angeleitet von den Festivalkünstlern ein intensives Programm aus Kammermusik- und Orchesterliteratur erarbeiten und das Moritzburg Festival Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Josep Caballé Domenech formen.

Das Orchester ist am 19. August mit einem besonderen Programm im Kulturpalast zu Gast, wo mit Tiffany Poon und Louis Lortie als Solisten unter anderem Max Bruchs selten gespieltes Konzert für zwei Klaviere & Orchester as-Moll op. 88a erklingt.

Ein Höhepunkt des 31. Moritzburg Festivals ist zudem die Aufführung der Liebeslieder-Walzer von Brahms mit Christiane Karg und ihren Kollegen Patricia Nolz, Benjamin Bruns sowie Dominik Köninger, begleitet von Louis Lortie & Paolo Bressan am Klavier am 12. August. Zwei Gipfelwerke der Kammermusik erklingen einen Abend später (13. August) mit Ludwig van Beethovens Klaviertrio Nr. 7 B-Dur op. 97, das dem selten zu hörenden Streichquintett Nr. 2 C-Dur op. 16 von Sergej Tanejew an die Seite gestellt ist.

Das Eröffnungskonzert am 4. August wird live im ARD Radiofestival übertragen. Wie schon in den vergangenen Jahren erklingt der überwiegende Teil der Konzerte auf der Nordterrasse von Schloss Moritzburg unter freiem Himmel (Schlechtwettervariante in der Kirche), nur am 9. August und für das Abschlusskonzert kehrt das Festival in die Evangelische Kirche Moritzburg zurück.

4. bis 20. August 2023

www.moritzburgfestival.de