Begeben Sie sich vom 16. Juli bis zum 3. Oktober 2023 auf eine musikalische Reise in ganz neue Welten. Es erwarten Sie rund 50 Konzerte an den verschiedensten Spielorten entlang der Mosel. Mit dabei sind Highlights wie: Max Mutzke & Marialy Pacheco ft. Thomas Quasthoff, Wildes Holz, The Tallis Scholars, Mnozil Brass, The Ukulele Orchestra of Great Britain, Martin Stadtfeld & Staatsorchester Rheinische Philharmonie, Ana de la Vega & Paul Rivinius, Weinklänge auf Spitzenweingüter der Region, ein Konzert mit Livemalerei und vieles mehr! Hier einige Highlights:

Eröffnungskonzert

Martin Stadtfeld – Klavier und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Nordwestlich vor Schottland liegt die Inselgruppe der Hebriden mit ihrer berühmten, nach dem mythischen König Fingal benannten Höhle. Eine stürmische Seefahrt und der spektakuläre Anblick der Basaltsäulen am Eingang zu dieser Meeresgrotte inspirierten den jungen Mendelssohn zu seiner Ouvertüre „Die Hebriden“. Sie steht programmatisch am Beginn des Eröffnungskonzerts des 38. moselmusikfestivals und damit ganz im Zeichen des Kultursommer Mottos „Kompass Europa: westwärts“. Auf sie folgt Mozarts Klavierkonzert KV 491. Es gilt mit seinem Wechsel von hell und dunkel, von Dur und Moll, von Erhabenheit und Ausgelassenheit, von Schmerz, Sehnsucht und Erlösung auf engstem Raum als eines der schönsten und ist typisch für das späte Schaffen des zum Zeitpunkt der Uraufführung 30-jährigen Salzburger Genies.

16. Juli 2023

Bach am Bach. Michiaki Ueno – Violoncello

Wie sehr sich die Wirkung von Musik in einer bestimmten Umgebung oder einem besonderen Raum entfalten kann, das ist beim moselmusikfestival alljährlich aufs Neue und ganz besonders bei „Bach am Bach“ in Rüssels Landhaus zu erleben: Wundervolle Musik und exzellente Interpretinnen und Interpreten treffen in einer einzigartigen Landschaft auf eine stark regional geprägte Küche auf Spitzenniveau.

30. Juli 2023

Freiluftkonzert. Max Mutzke & Marialy Pacheco Trio feat. Thomas Quasthoff

Sie sind wieder da und haben Verstärkung mitgebracht! Im vergangenen Sommer schufen Max Mutzke und Marialy Pacheco im intimen Dialog von Stimme und Klavier auf dem Areal des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes in Trier-West einen wahren „Sommernachtstraum“ im Festivalprogramm. Die kubanische Pianistin Marialy Pacheco gehört zu den ganz Großen ihrer Zunft. Weit mehr als Sidekicks sind ihre vorzüglichen Partner, die Kolumbianer Miguel Altamar und Juan Camilo Villa. Unverwechselbar auch die gefühlvolle Soulstimme von Max Mutzke. Er ist heute fraglos einer der umtriebigsten und vielseitigsten deutschen Künstler. Seine immense Musikalität, seine kreative Wandlungsfähigkeit und seine Bodenständigkeit sind dabei die drei wichtigsten Säulen, auf denen der unglaubliche Erfolg des Singer-Songwriters basiert. Zu ihnen gesellt sich Thomas Quasthoff. Er blickt auf eine wirkliche Weltkarriere als klassisch ausgebildeter Bassbariton zurück, der sich aber ebenso im Jazz zu Hause fühlt. Seine warme, volltönende Stimme war in der New Yorker Carnegie-Hall aber auch bei den Berliner Philharmonikern oder den Salzburger Festspielen zu Hause. Für Thomas Quasthoff ist die Musik mehr als Unterhaltung – sie ist Ausdruck unserer Zeit, ihrer Sehnsüchte, Ängste und Freuden.

5. August 2023

Jazz im Weingarten. Christina Clark & Band

Sie wurde 2016 zur schönsten „Weinsicht“ gekürt. Die Zummethöhe liegt zwischen Leiwen und Trittenheim und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die Moselschleife. Im einzigartigen Ambiente der Mosellandschaft laden wir ein weiteres Mal ein zu einem Konzert mit Christina Clark & Band. Blue Notes, Gospel und Soul kommen bei der Jazzmusikerin und Sopranistin des Aalto-Theaters in Essen stets aus tiefstem Herzen. Ein Abend der Gefühle und Virtuosität. Inklusive Begrüßungsgetränk am Moselliebe-[W]einsatzwagen von Anke und Stephan Ruppert, voll beladen mit Köstlichkeiten aus der Region.

31. August 2023

Nachts im Dom. The Tallis Scholars

Ein berühmtes englisches Vokalensemble darf im Festivalprogramm nicht fehlen, wenn das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Kompass Europa: westwärts“ heißt. Eines der weltweit führenden Ensembles für die Vokalmusik der Renaissance, The Tallis Scholars, präsentiert aus Anlass des 400. Todestages von William Byrd in Deutschlands ältester Bischofskirche ein Programm, das sich ganz dem Genie des bedeutendsten englischen Komponisten des Elisabethanischen Zeitalters widmet.

7. September 2023

Mnozil Brass

Sie sind der Superlativ von Unterhaltungskunst. Fast 30 Jahre gibt es das Wiener Kultensemble „Mnozil Brass“ bereits und es begeisterte schon fünfmal das Publikum des moselmusikfestivals. 2023 ist die kultige Bläserformation zurück und wird in Wittlich mit dem Programm „Phoenix“ auf der Bühne stehen. Während das Ensemble sich bis dato mit großem Ernst unernster, wenn nicht sogar heiterer Musik gewidmet hat, wird beim aktuellen Programm nun alles auf den Kopf gestellt. Denn „ab sofort beleuchten wir mit angemessenem Unernst die ernsten Dinge des Lebens“, so die Gruppe.

17. September 2023

Schlussakkord. J.S. Bach Hohe Messe h-moll BWV 232

Die h-Moll-Messe gilt als eines der bedeutendsten Werke der abendländischen Musik überhaupt – die Messe aller Messen. Johann Sebastian Bachs Manuskript zählt zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Exquisite Solistinnen und Solisten stehen für das Abschlusskonzert zur Verfügung. Sopranistin Magdalene musiziert weltweit mit den führenden Ensembles für Alte Musik und ist überdies festes Mitglied im Ensemble Polyharmonique. Benno Schachtner hat sich in den vergangenen Jahren als einer der besten deutschen Vertreter seines Stimmfaches etabliert und war der erste Countertenor in der Geschichte des Internationalen Bach-Wettbewerbes Leipzig, der zum „Bachpreisträger“ gekürt wurde.

Auch der kroatische Bassbariton, Krešimir Stražanac, ist als Solist bei so bedeutenden Opernhäusern wie Zürich, Wien oder München ein gern gesehener Gast.

Domkapellmeister Thomas Kiefer hat für die Aufführung der h-Moll-Messe eigens ein Vokalensemble zusammengestellt.

3. Oktober 2023

