Moulin Rouge! Das Musical lässt Baz Luhrmanns oscarprämiertes Meisterwerk auf der Bühne explodieren und lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Mit 75 Songs von 165 Komponisten feiert Moulin Rouge! Das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte – von Offenbach bis Lady Gaga – und entfacht ein musikalisches Feuerwerk.

„Moulin Rouge! Das Musical” bringt Baz Luhrmanns Filmklassiker von 2001 (mit Nicole Kidman, Ewan McGregor und Richard Roxburgh) auf die Bühne des Musical Domes. Die opulente Show lädt das Publikum ein, in das verruchte Paris der Jahrhundertwende einzutauchen. Exklusiv für Köln wurde Moulin Rouge auf Deutsch produziert – damit ist dies die weltweit erste nicht-englischsprachige Produktion des Musicals.

Für das Stück wurde der komplette Musical Dome zu der ikonischen roten Windmühle des Varietés im Pariser Stadtviertel Montmartre umgebaut. Die Kölner Spielstätte erstrahlt nun in neuem Glanz irgendwo zwischen Nachtclub, Theater und Tanzsaal. „Wir schreiben hier ein ganz neues Kapitel in der Geschichte des Musical Domes“, erklärte Geschäftsführer und Produzent Maik Klokow.

Ein Musical, das in einem der berühmtesten Nachtclubs der Welt spielt, verlangt selbstverständlich nach Choreografien, die dem aufregenden Ort gerecht werden. Das Publikum darf sich auf erotische, sinnliche und aufregende Tänze freuen. In die berauschende, exzessive und farbenfrohe Show wurden außerdem 75 Songs eingearbeitet, die das Spektrum der vergangenen 160 Jahre populärer Musikgeschichte abbilden. Zu hören gibt es viele Hits aus dem Kinofilm, darunter „Lady Marmalade“, „Material Girl“, „Roxanne“ und „Your Song“. Klassiker von Jacques Offenbach gehören ebenso zu den Liedern des Musicals wie neue Songs von internationalen Popgrößen wie Lady Gaga, Adele, Katy Perry, Rihanna und Beyoncé.

Paris 1899. Ein junger Schriftsteller verliebt sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Doch die Liebe von Christian und Satine wird auf eine tragische Probe gestellt, als der einflussreiche Duke of Monroth ins Spiel kommt. Er will das finanziell angeschlagene Moulin Rouge übernehmen – damit aber auch dessen „Funkelnden Diamanten“: Satine.

Gemeinsam mit Clubbesitzer Harold Zidler sowie den schillerndsten Bohemians von ganz Paris – dem brillanten, aber hungernden Künstler Toulouse-Lautrec sowie Santiago, dem feurigsten Tangotänzer der Stadt – inszeniert Christian ein musikalisches Schauspiel, um das Moulin Rouge zu retten und für seine Liebe zu kämpfen.Mit 10 Tony Awards® ist Moulin Rouge! Das Musical die meistprämierte Broadway-Produktion des Jahres 2020, darunter nicht nur eine Auszeichnung für Bestes Musical, sondern auch für die herausragenden Leistungen des Kreativteams: Unter der Regie von Alex Timbers, mit dem Buch von John Logan, der musikalischen Leitung, der Orchestrierung und den Arrangements von Justin Levine sowie den Choreografien von Sonya Tayeh ist Moulin Rouge! Das Musical eine Ode an die Wahrheit, Schönheit, Freiheit und – vor allem – die Liebe.

4. April bis 31. Dezember 2023



Aftershowparties: GET READY TO ROUGE

30. April, 8. Juli, 19. August, 4.November und 31.Dezember 2023

www.moulin-rouge-musical.de