Mehr als 100 Jahre Festivaltradition; Mozart als Nukleus einer feinsinnigen und tiefgründigen Programmdramaturgie; Künstler von internationalem Renommee zu Gast im Weltkulturerbe der Residenz Würzburg; 85 Konzerte im Kaisersaal, in blühenden Gärten und urigen Weinkellern, in Kirchen und Klöstern;

Klassik am Puls der Zeit: Im Frühsommer wird Würzburg zur Mozartstadt.

Unter dem Motto „Schuld & Vergebung: Seelenforscher Mozart” spürt das diesjährige Festivalprogramm der überragenden Fähigkeit Mozarts nach, alles Menschliche in Tönen auszudrücken.

Alte und zeitgenössische Musik, Tradition und Experiment, Kunst und KI – Pole, zwischen denen sich das Programm des Mozartfestes auch 2024 aufspannt. „Klassik” im Dialog mit der Gegenwart als Einladung zum Miteinander. Musik in der Mitte der Gesellschaft. Artiste étoile ist der Dirigent und Cembalist Christophe Rousset.

24. Mai bis 23. Juni 2024

www.mozartfest.de